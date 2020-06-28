LGD拿下蘋果Mini LED長期訂單　台廠加入供應鏈

▲iPad Pro 2020初體。（示意圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／綜合報導

LGD將為蘋果第五代iPad Pro提供12.9英寸miniLED面板，根據韓媒《The Elec》報導，這將是韓國顯示面板製造商向長期客戶蘋果提供的第一筆MiniLED供應協議。將由LGD提供12.9吋Mini LED面板，而晶片是由台廠晶元光電提供，台表科負責LCD模組，最終交由富士康組裝。

根據報導指出，這將會是蘋果公司首次在其iPad Pro系列產品中採用 Mini LED 背光顯示技術的產品，其實使用miniLED可使設備製造商將更多的LED芯片封裝到同一空間中，並提高屏幕分辨率。

目前12.9英寸MiniLED iPad Pro正在進行試生產，最早會在第四季推出。蘋果未來的顯示器和筆記本電腦中將會使用MiniLED顯示屏。

先前天風國際分析師郭明錤就指出，Mini LED 為蘋果未來五年所計劃推廣的關鍵技術，看好將帶動產業風潮、加速推動 Mini LED 應用成長。並預測蘋果接下來將會有6款 Mini LED 在明年底推出。

郭明錤認為蘋果在未來 2-3 年內將有 4-6 款 Apple 新產品將採用 Mini LED 顯示器，將加速 Mini LED 行業發展，也看好 Mini LED 技術將顯著改善生產力與娛樂體驗。

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