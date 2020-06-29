給說法／【反托拉斯法】惠普v.廣明

▲廣明遭惠普控告反托拉斯案，須支付超過整間公司資產總額的天價賠款，引發議論。（圖／記者湯興漢攝）

2009年美國司法部針對國內各家企業（包含外國公司），進行不公平競爭的調查，當時廣達集團旗下的子公司廣明光電經調查後未被起訴，但2013年10月，惠普公司對東芝、Sony、日本電氣、松下、蒂雅克、三星及廣明光電提起損害賠償訴訟，指控前述七間公司涉嫌操控銷售給惠普的光碟機價格。

無刑事責任卻有天價賠償？

除了廣明以外的其他被告，都陸續在2018年左右與惠普和解，只有廣明堅持不讓步。本案一審陪審團裁決的損害賠償金額為1.76億美金，其後惠普再向法院聲請修正判決，請求金額為損害額三倍扣除已取得和解金的數額，2020年獲准。

2020年判決出爐後，廣明大動作發布聲明，除了抨擊惠普和解金過高顯非善意外，也堅持廣明沒有操縱價格，拒絕與惠普和解。但就在12天後卻案情大逆轉。6月18日，廣明與惠普宣布和解，和解金額基於保密協定不公開，惠普則撤回對廣明的訴訟。

台灣的刑事案件和民事案件對主張要求的證明程度是不一樣的，刑事案件基本上必須達到「無合理懷疑」才可以，民事案件中則使法院產生「確信」即可；美國法律制度針對不同的案件類型，同樣也有類似的區別規定，因此即便廣明被司法機關認定沒有刑事責任，仍然可能面臨民事的損害賠償。

法律風險評估不可不慎！

事實上，這並不是台灣企業第一次在美國違反反托拉斯法。2010年，面板廠商三星、奇美、彩晶、華映、LG和友達，在美國遭司法機關指控壟斷面板價格，三星率先轉作污點證人，其他公司也陸續認罪協商，只有友達堅持打官司到底。最後，友達當時的副董事長、業務副總被判最重刑期3年，其餘公司主管也都被判刑。

友達前董事長陳炫彬事後表示，當時友達的主管（包含其本身），並沒有充分了解美國反托拉斯法規範的定義，因而認為友達並沒有違法，董事會決議不認罪協商。

美國的反托拉斯法除了部分定義和台灣相關法律概念不同，可能導致誤判情勢之外，聯邦反托拉斯民事案件的被告彼此間並沒有求償權，也就是最後未和解的被告可能要承擔其他已和解被告的責任，並且對已和解被告沒有求償權，對台灣公司來說，這些不同於台灣的規定都有可能讓案件最後出現「意想不到」的結果。因此，在外國面臨訴訟案件時，必須尋求專業協助，清楚了解該國法律規定，審慎評估可能面臨的風險，才能做出最正確且適當的判斷。

美判決可在台聲請強制執行？

假設事件依原來的發展，惠普取得對廣明請求損害賠償的確定判決，惠普能不能到台灣來執行廣明在台灣的財產呢？

原則上，如果要在台灣強制執行外國確定判決，應向管轄法院（債務人住所地之法院）請求宣示許可外國法院的民事確定判決強制執行，我國法院再就該外國法院確定判決有無違反《民事訴訟法》第402條各款情形為判斷。如法院最後認為原告有理由，則以判決宣示許可外國法院的確定判決之執行，且強制執行的範圍應以該外國判決內容所載之範圍為準，不可擅自變更。（本文轉載自法操FOLLAW）

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