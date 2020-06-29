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iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods　分析師：抵銷5G元件成本

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▲▼iPhone盒裝。（圖／截自蘋果官網）

▲豆腐頭、連接線及EarPods是蘋果iPhone盒裝的多年「標配」。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果盒裝內容多年來一直沒有太大的變化，除了手機本身外，還有一條連接線、一顆俗稱「豆腐頭」的電源轉接器及一副有線耳機，不過今年恐怕要變了。據天風國際證券分析師郭明錤的說法，新一代iPhone的盒裝將不再納入有線耳機及電源轉接器。

郭明錤指出，蘋果期望繼續以iPhone 11系列機款的售價銷售iPhone 12，並以縮減盒裝配置的方式抵銷5G網路元件的成本。據外媒推測，這將能大大縮小iPhone包裝盒的尺寸，有助降低蘋果貨運成本，並能更好地維護環境。

此前，網路有消息指出蘋果iPhone 12 Pro將隨盒附贈20W快充，對此郭明錤表示，20W快充頭應屬實，但將最為獨立販售的產品。至於iPad產品線方面，包括今年可能推出的10.8吋iPad及預計於2021年上半年推出的新一代8.5吋iPad mini，郭明錤認為仍會繼續捆綁豆腐頭。

事實上，若是資深果粉，家中的確可能已備有大量豆腐頭及EarPods耳機，因此若蘋果想縮減盒裝，應是不會有太嚴重的「戒斷」反應，不過這仍舊可能會引起部分果粉的不滿，認為蘋果此舉有「自肥」嫌疑，一些外媒認為，取消盒裝內的EarPods有助於增加 AirPods系列無線藍牙耳機的銷售。

目前外界普遍認為蘋果將於今年下半年推出首款5G iPhone，不過考慮到各國的5G商轉進度略有不同，且4G手機的需求也依然存在，日前有消息指出，除了預期的4款5G iPhone外，蘋果今年下半年將再推出兩款4G iPhone 12，5.4吋售價為549美元（約新台幣1.64萬元）起，6.1吋則為649美元（約新台幣1.93萬元）起。

綜合此前報導，5G版5.4吋iPhone 12的售價應為649美元（約新台幣1.95萬元）；6.1吋iPhone 12則預計為749美元（約新台幣2.25萬元）；iPhone 12 Pro系列起售價則與前代相同，6.1吋版為999美元（約新台幣3.01萬元），6.7吋版為1099美元（約新台幣3.31萬元）。

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