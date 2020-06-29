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iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

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▲▼ iPhone 12 Pro。（圖／YouTube／EverythingApplePro）

▲iPhone 12系列已在跨國電信商荷蘭官網上架。（圖／YouTube／EverythingApplePro）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果產品向來是萬眾期待的，有關於iPhone 12系列究竟會在9月或是11月推出時有傳聞，不過跨國電信公司T-Mobile已迫不及待，搶先在芬蘭官網上創建了iPhone 12系列的購買頁面，此舉可能意味著蘋果即將在9月如期推出的訊息。

據外媒《GIZMOCHINA》報導，點擊這些頁面後會顯示4款iPhone 12型號的保護套配件，這也是營運商第一次在蘋果尚未正式公布iPhone正式名稱就搶先上架。

▲。（圖／GIZMOCHINA）

▲iPhone 12被跨國電信商搶先刊登上架資訊。（圖／GIZMOCHINA）

目前外媒資訊包括iPhone 12系列將配備5.4吋、6.1吋、6.7吋螢幕，iPhone 12 Pro及Pro Max將在背面配備三鏡頭和LiDAR光學感測器，iPhone 12系列使用20W快充，盒裝據傳不含豆腐頭和EarPods，基本型號起價會預計落在549～649美元（約新台幣16,500～19,500元）左右，估計有可能成為近年來最便宜的旗艦iPhone。

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