「蘋果稅」爭議再起！微軟總裁出面支持歐盟展開反壟斷調查

▲微軟總裁史密斯呼籲監管機構對應用程式商店展開反壟斷調查。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

App Store的「蘋果稅」爭議延燒許久，過去包括Spotify及Netflix等公司皆曾為此表達抗議，日前微軟總裁史密斯（Brad Smith）則表示，現在是時候對這些應用程式商店進行反壟斷調查了。

據《Politico》報導，史密斯上周四（18）表示，應用程式商店所訂定的規則，讓許多小型開發商難以為智慧型手機或其他設備建立App，他呼籲應對這些應用程式商店進行更嚴格的反壟斷審查。

史密斯說：「無論是華盛頓（美國政府），還是布魯塞爾（歐盟），現在已是時候針對應用程式商店的性質及其制定的規則、價格及『通行費』進行更加集中的討論，還有反壟斷法又是否真的有理由對所有已被創造出來的東西進行辯護。」

雖然史密斯並未明確提及「蘋果」及「Google」，但經《彭博社》進一步向微軟證實，史密斯指的的確是App Store及Play Store。史密斯稱，這些應用程式商店的要求愈來愈多，「要進入他們的平台，就得穿過他們自己打造的大門。在某些情況下，他們甚至索取了高額通行費，有時候甚至達全部收入的30%。」

▲蘋果愈來愈多公司出面抗議蘋果App Store政策。（圖／路透社）

微軟對「反壟斷」顯然是相當熟悉的。1990年代，柯林頓政府及歐盟皆針對微軟以Windows捆綁Internet Explorer瀏覽器的手法祭出反壟斷訴訟，批評微軟利用Windows的控制權此其與之競爭的軟體開發商處於劣勢，經過漫長的法庭之戰，微軟最終被迫同意向第三方開發人員開放Windows。自此後，微軟對這種商業競爭也變得愈加謹慎。

上周，歐盟基於Spotify的投訴，宣布將對蘋果App Store與Apple Pay展開正式的反壟斷調查。歐盟對App Store的調查仍處於初期階段，因此目前尚不確定歐盟將採取哪種類型的措施，不過曾在App Store碰了一鼻子灰的微軟無疑是處於觀望狀態並鼓勵歐盟採取行動。微軟2012年曾試圖推出適用於iPhone的SkyDrive（現已更名為OneDrive）App，但同樣因App內購問題，與蘋果陷入一場「30%蘋果稅」爭奪戰。

蘋果現在正努力捍衛其App Store政策，但愈來愈多公司正面抗議，Spotify的反壟斷投訴成了領頭羊，隨後跟上的包括Epic Games、Rakuten、Match Group、微軟等。隨著歐盟已對蘋果展開調查，這些呼聲預計會愈來愈大，不過蘋果向來勇於與歐洲監管機構爭鬥，事情將如何發展仍待蘋果或歐盟的進一步動作。

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