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透明咖啡廳「春室The POOL」24日開幕　林智堅帶路看展

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▲圖說。（圖／新竹市政府提供）

「The POOL一池就位於新竹公園內。（圖／新竹市政府提供，下同）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市又有文青新景點，竹市在地老牌公司春池玻璃在第二代接手後，不斷突破傳統產業框界，今年才與新竹市府合作，經營玻璃工坊，傳承玻璃工藝，近日又打造出「透明系」咖啡廳，以玻璃打造出的吧檯，讓新竹市長林智堅驚呼，實在太美了，端午連假歡迎大家來玻璃工坊，體驗吹玻璃。

新竹市長林智堅表示，新竹市府盼以文化、設計帶動城市發展，新竹市公園內玻璃工坊，由春池經營後，不僅可以體驗吹玻璃，如今該棟三樓更有新秘境「透明系」咖啡廳「The POOL一池」。

由春池打造「透明系」咖啡廳「The POOL一池」，以白色調為主，地面更將回收玻璃融入水泥鋪設，更有著大面落地窗，採光極佳，若改樓梯上樓，還有玻璃製作扶手，讓人驚艷。

咖啡廳「The POOL一池」就位於新竹公園內、新竹市動物園旁，林智堅市長推薦，民眾可來趟一日遊，逛完動物園，就步行到咖啡廳看風景。

春池玻璃副總經理吳庭安說，玻璃產業漸漸凋零，他以設計、行銷盼讓玻璃走出新亮點，如同全新打造「The POOL一池」結合策展、餐飲，所有器皿全採由春池的回收玻璃重製而成，飲料也融入在地食材香山牧場鮮奶、福源花生醬，並與台南蜷尾家、京盛宇台灣茶聯名。

文化局長黃竫蕙表示，「The POOL一池」首檔展覽以玻璃為主題，更搭配從春池工廠取得的玻璃砂、玻璃碎及玻璃膏等原料造景，藝術家更運用春池的回收玻璃與海廢玻璃，及回收的貴金屬銀，製作出許多飾品。

文化局說明，春室地點位在新竹公園內，玻璃工藝博物館與動物園大象門之間，營業時間為星期二至日上午9時至下午5時，若端午連假來體驗吹玻璃，更可享有「The POOL一池」優惠，歡迎民眾來體驗新竹市的在地產業與傳統工藝，相關訊息請上文化局官網或「The POOL一池」粉絲專頁。

▲圖說。（圖／新竹市政府提供）

▲圖說。（圖／新竹市政府提供）

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