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林智堅四度蟬聯五星市長　解鎖六大不可能的任務

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▲（圖／新竹市政府提供）

▲遠見雜誌調查，新竹市長林智堅四連霸「五星市長」，滿意度達83.2%。（圖／新竹市政府提供，下同）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

《遠見雜誌》2020年「縣市長施政滿意度調查」28日公布，新竹市長林智堅四連霸「五星市長」，滿意度達83.2%，比去年再增8個百分點，且市政團隊的八大施政面向排名平均居本島非六都縣市最高，再創史上最好成績，林智堅市長表示，他上任五年多來以「沒有不可能」的態度一一解鎖市政難題，四度蟬聯要感謝市民朋友的信任與肯定，「這份榮耀屬於所有新竹市民！」

根據《遠見》指出，本次由侯友宜、鄭文燦、林智堅、潘孟安、劉增應五位市長榮獲五星，林智堅市長滿意度83.2%再創新高，且八大施政面向平均排名為本島非六都縣市最高，綜合計算獲五星市長殊榮。

根據《遠見》報導，新竹市在八大施政面向表現是本島非六都縣市最佳，其中經濟就業、醫療衛生、消防公共安全、警政治安、環保、教育共六大面向皆獲全國排名前五，穩健施政深獲市民信任。

施政獲得五星肯定，新竹市長林智堅也在市議會第十屆第三次定期會的施政報告感性指出，今年防疫與建設同步賽跑，他以「Impossible is nothing沒有不可能」的堅定態度，帶領團隊與各大市政難題正面對決，不僅防疫工作超前部署，建設腳步也不停歇，五年多來成功解鎖「六大不可能的任務」，包括打通公道三、兒童醫院興建、棒球場重建、動物園重生、活化兒童探索館與新竹漁港改造，要打造一個讓市民榮耀的城市。

林智堅市長於施政報告時表示，「防疫守護城市，建設振興經濟」是今年的施政主軸，在防疫工作上，市民、民間力量與市府團隊，是「防疫新竹隊」成功的三大關鍵；他細數這段時間的積極作為，疫情初始，市府動員「108人小組」進駐藥局，且率先聯合竹市五大醫院成立「防疫作戰聯盟」、與馬偕醫院合作成立武漢病毒檢測實驗室、並設立居家關懷中心統一關懷個案、更主動與工研院合作研發智慧居家關懷管理系統APP，以及號召志工組成「口罩新竹隊」減輕藥師負擔，透過種種超前部署的積極作為守護市民；在紓困振興經濟方面亦針對各產業提出多項積極作為，其中急難紓困核定率為全國第一獲得衛福部的高度肯定。

「防疫工作不會鬆懈，建設腳步更不會停歇」林智堅市長提到，五年多來完成的建設也在本年度開花結果，他上任以來，始終以「沒有不可能」的態度，與困擾新竹市民數十年的「奇案」正面對決，包括打通公道三、兒童醫院興建、棒球場重建、動物園重生、活化兒童探索館與改造新竹漁港等「六大不可能」，也在今年全數啟動工程，用6年的時間，為新竹市未來的60年做好準備。

他指出，六大不可能包括，公道三新闢道路計畫，已獲內政部同意准予徵收，安置基地也在今（109）年2月完工，並在今年7月啟動開闢工程；為守護竹竹苗地區30萬名兒童健康，新竹馬偕兒童醫院於今年3月正式動工；市立棒球場重建工程自108年10月開工，預定於110年底完工，日前也與味全龍隊簽約主場，讓職棒第五隊落腳竹市。

108年底重新開幕的新竹市立動物園，已吸引90萬民眾造訪；被稱為「地表最大蚊子館」的世博台灣館，也在今年5月動工改造為「兒童探索館」，以「體驗、創造、無限可能」為核心，打造兒童的科普教育基地；新竹漁港歷經五年改造，新竹漁人碼頭、親子沙灘、魚鱗天梯更已成西海岸最知名景點之一。

他也強調，今年也是「進擊的公園」與「通學步道」大豐收的一年，5年多來，公園改善完工率超過九成，今年將完成23座公園改造，近日啟用的綠光公園、關新公園、明湖公園，為社區鄰里打造孩子遊樂園；更逐步完成東門國小、曙光國小、育賢國中、內湖國中、光華國中、交通大學等學校周邊通學步道，以友善行人、深入市民生活的角度，改造這座年輕的古城。

他指出，今年將是新竹大放異彩的一年，除了各項建設腳步持續向前外，將舉辦2020台灣設計展與2021台灣燈會兩場指標性活動，打響城市品牌，在後疫情時期，帶動城市觀光與經濟發展，任期的第六年，他每天都用倒數天數提醒自己建設需要更加緊腳步，以不負市民的深切期待，未來，要持續推動大車站、大新竹輕軌、竹科X園區、圖書館總館等重大基礎建設，讓所有市民都能以身為新竹人為榮。

▲（圖／新竹市政府提供）

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