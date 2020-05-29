林右昌買房揹債2580萬元　林智堅為愛妻賣舊車





▲林右昌、林智堅。（組合圖／記者郭世賢翻攝、新竹市政府提供）

記者袁茵／台北報導

監察院29日公布最新一期廉政專刊，關於縣市首長部分，只見基隆市長林右昌因為2019年10月購入2筆建物，因此新增了2580萬元貸款；新竹市長林智堅則是賣掉了名下車子，其妻子購入一輛76萬8000元的新車。

根據監察院最新一期廉政專刊，林右昌申報3筆土地、8筆建物，存款為779萬836元，國內上市（櫃）股票120萬元；由於林右昌在去年10月購入2筆建物，因此新增了2580萬元的貸款，夫妻兩人債務加總為2743萬4586元。

林智堅申報2筆土地、3輛汽車，存款為152萬9141元，新竹第一信用合作社股金383萬8800元，以及6筆保單。值得一提的是，愛車的他在去年換車，賣掉了2011年購入的HONDA汽車，妻子廖欲伸則在2019年購入價值76萬8000元的鈴木1462c.c.汽車。

而苗票縣長徐耀昌申報7筆土地，5筆建物，存款為2407萬748元，有價證券8270元，10筆保單，債務1128萬6467元。南投縣長林明溱申報2筆土地，1筆建物，存款1376萬7125元，有價證券7330元，4筆保單，無債務。屏東縣長潘孟安申報1筆土地，1筆建物，存款737萬4449元，4筆保單，債務為房貸154萬4812元。