　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌買房揹債2580萬元　林智堅為愛妻賣舊車

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林右昌、林智堅。（組合圖／記者郭世賢翻攝、新竹市政府提供）

▲林右昌、林智堅。（組合圖／記者郭世賢翻攝、新竹市政府提供）

記者袁茵／台北報導

監察院29日公布最新一期廉政專刊，關於縣市首長部分，只見基隆市長林右昌因為2019年10月購入2筆建物，因此新增了2580萬元貸款；新竹市長林智堅則是賣掉了名下車子，其妻子購入一輛76萬8000元的新車。

根據監察院最新一期廉政專刊，林右昌申報3筆土地、8筆建物，存款為779萬836元，國內上市（櫃）股票120萬元；由於林右昌在去年10月購入2筆建物，因此新增了2580萬元的貸款，夫妻兩人債務加總為2743萬4586元。

林智堅申報2筆土地、3輛汽車，存款為152萬9141元，新竹第一信用合作社股金383萬8800元，以及6筆保單。值得一提的是，愛車的他在去年換車，賣掉了2011年購入的HONDA汽車，妻子廖欲伸則在2019年購入價值76萬8000元的鈴木1462c.c.汽車。

而苗票縣長徐耀昌申報7筆土地，5筆建物，存款為2407萬748元，有價證券8270元，10筆保單，債務1128萬6467元。南投縣長林明溱申報2筆土地，1筆建物，存款1376萬7125元，有價證券7330元，4筆保單，無債務。屏東縣長潘孟安申報1筆土地，1筆建物，存款737萬4449元，4筆保單，債務為房貸154萬4812元。

ET快訊
通姦罪即刻失效！　台北、嘉義2小三「立即釋放」
通姦罪違憲即起失效！司法院解釋「7961字全文」曝光
每天1杯含糖飲！20多歲女胸部「摸哪都痛」　醫驚呆：兩邊都佈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北藍綠黨團為「一篇新聞稿」吵2.5小時　侯友宜準備113頁報告全白費

陳玉珍放823砲戰紀錄片　蘇貞昌：妳應該先譴責發動戰爭的人

林右昌買房揹債2580萬元　林智堅為愛妻賣舊車

蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會

「不要老是擔心民眾把錢存起來」　王世堅：生吃都不夠還會曬乾？

高雄玉荷包「台灣下訂，日本取貨」　首波電商外銷超過50公噸

北市暴雨水淹二殯　家屬「又氣又急」無法送往生者最後一程

外籍高教生解除境管？教育部：各大學有做超前準備

影／民進黨團發新聞稿批侯友宜「淪為韓國瑜」　藍黨團氣炸要求散會

馬英九槓蘇貞昌不發消費券　「馬政府審計部」打臉：經濟成長不如預期

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

新北藍綠黨團為「一篇新聞稿」吵2.5小時　侯友宜準備113頁報告全白費

陳玉珍放823砲戰紀錄片　蘇貞昌：妳應該先譴責發動戰爭的人

林右昌買房揹債2580萬元　林智堅為愛妻賣舊車

蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會

「不要老是擔心民眾把錢存起來」　王世堅：生吃都不夠還會曬乾？

高雄玉荷包「台灣下訂，日本取貨」　首波電商外銷超過50公噸

北市暴雨水淹二殯　家屬「又氣又急」無法送往生者最後一程

外籍高教生解除境管？教育部：各大學有做超前準備

影／民進黨團發新聞稿批侯友宜「淪為韓國瑜」　藍黨團氣炸要求散會

馬英九槓蘇貞昌不發消費券　「馬政府審計部」打臉：經濟成長不如預期

球小弟陣營盼他加入尼克　前澳職籃MVP：他像卡戴珊一樣有名又有天賦

蘭嶼鄉民滯留台東　便民提供接駁預約公車繞駛依紗婻會館

先探／台股掀鍋蓋行情

中職二軍／辛元旭開轟猛打賞　統一2安慘遭富邦8比0完封

中職／林泓育最快本周歸隊　林承飛打滿復健賽

先探／半導體戰略物資　ＩＰ廠喊燒

中職／張志豪太會打！丘總點名扛4番　給詹子賢調整空間

快訊／通姦罪即刻失效！　台北、嘉義2小三「立即釋放」

全國偵查中通姦被告將獲不起訴　法務部長：對大法官解釋結果感到遺憾

水保+楓康「農萊呷健康」　後防疫新生活「大地餐桌」上菜！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

算韓國瑜口中33億商機　謝震武揭內幕酸：厲害了我的黨

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

電玩迷注意！PS4造型手把悠遊卡預購日期出爐

馬英九再籲改發消費券　蘇貞昌酸「對經濟沒幫助」

小英PO文挺港　汪浩162字留言惹議

民眾陳情要Kolas用中文名字　府方回應了

陳佩琪酸：民進黨駐外代表閒閒沒事幹

快訊／連假出遊提早排！2021年放假116天「3天以上連假8次」

陳以信籲勿罷韓：民進黨執政搞差高雄經濟

快訊／黃榮村接任考試院長　名單一次看

超夯！陳其邁受邀中山大學談「民主國家科技防疫」 報名一開放就秒殺

明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看

文華東方確定裁員251人　已達大量解僱標準

更多熱門

相關新聞

侯友宜整頓擺爛20年垃圾山

侯友宜整頓擺爛20年垃圾山

《遠見雜誌》28日公布全台灣縣市長施政滿意度的最新評比，新北市長侯友宜表現亮眼、評價風光，以新任首長之姿，首度躋身5星俱樂部，政滿意度以87.1％排名第一。現在的民眾早已厭倦藍綠惡鬥，地方諸侯若能不被中央和政黨綁架，萬事訴諸民生，更能贏得民心，而侯友宜就正是這樣「走自己的路」的非典型。

陳時中到新竹！林智堅擺滿桌名產請部長幫葉配

陳時中到新竹！林智堅擺滿桌名產請部長幫葉配

林智堅蟬聯五星市長　解鎖六任務

林智堅蟬聯五星市長　解鎖六任務

台積電加碼投資台灣！砸3000億元設立竹南封測廠

台積電加碼投資台灣！砸3000億元設立竹南封測廠

南投野溪護岸淘空速核款項改善

南投野溪護岸淘空速核款項改善

關鍵字：

財產申報林右昌林智堅監察院徐耀昌林明溱潘孟安

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

快訊／大法官宣告通姦罪違憲

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面