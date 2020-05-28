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到新竹慰問醫護人員！　陳時中哽咽讚防疫：台灣能與世界接軌

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▲▼陳時中到新竹。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市府特別準備「限量版小智&阿中安全帽」送給陳時中。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

「最強業配王」衛福部長陳時中28日下午到新竹市慰勞一線防疫人員，並在市長林智堅陪同下品嘗在地美食、逛新竹公園，市府也準備「超澎湃新竹伴手力」請陳時中推銷。林智堅開玩笑說，「部長不用擔心這一車要怎麼載，我們會打包宅配到衛福部，屆時也要請防疫五月天和所有衛服部的同仁一起分享」。

林智堅指出，國際疫情依然嚴峻，但台灣在蔡英文總統、院長蘇貞昌與陳時中的帶領下守住防線，甚至以「Taiwan Can Help」的口罩國家隊揚名世界，疫情期間，竹市全力配合中央政策更推出滾動式檢討，各項措施不斷更新，發展出108人小組進駐藥局、自創口罩即時地圖、號召3百位志工分裝口罩，更與5所醫院組成防疫作戰聯盟，舉辦全國首場實兵防疫演練，急難紓困全國核定率也名列第一。

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▲▼陳時中到新竹。（圖／記者陳凱力攝）

▲陳時中致詞時不斷感謝抗疫以來地方中央一條心的努力，以及人民的配合。（圖／記者陳凱力攝）

林智堅特別準備一桌滿滿的新竹名產請陳時中部長「葉配」，有米粉、竹塹餅、水蒸蛋糕、福源花生醬、傻瓜肉粽，當然貢丸米粉更是少不了，林智堅開玩笑讓部長「欽點最愛」，靦腆的部長邊微笑邊說自己「相中」第一排的水蒸蛋糕很久了，直到拍完照，部長還頻頻回眼，充滿興趣。

除了澎派伴手禮，新竹市府還特別準備「限量版小智&阿中安全帽」，林智堅說，防疫期間的第一線同仁，不管是居家訪視、還是藥局勘察，同仁都是以騎機車為主，因此外出安全更值得注意，因此特別準備貼有2人的素描貼紙安全帽，贈送給防疫有功的辛苦同仁。

▲▼陳時中到新竹。（圖／記者陳凱力攝）

▲陳時中28日來到到新竹。（圖／記者陳凱力攝）

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陳時中致詞時表示，疫情開始時雖然趴趴走的比較多，但每次指揮中心一宣布新的措施，大家都還是非常配合，讓他感觸非常的深，地方與中央都是一條心、不喊苦，人民更是有智慧，與政府一心一意配合，真的讓他非常感動。

陳時中說，自己從事公共事務非常多年，但從來沒有感覺人民如此團結，也因為這樣的團結，讓台灣不論過程還是結果，都在世界名列前茅。有的地方隔離能成功，都是硬打、硬關出來的，成果還不見得比我們好，甚至其他國家都來向我們請益，以前若是衛福部能和美國對上話，都算是「歷史鏡頭」，但這一次不一樣，其他國家不斷主動打電話來詢問，也顯示台灣的確能與世界接軌，能讓其他國家來向我們學習。

▲▼陳時中到新竹。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市長林智堅特別準備一桌滿滿的新竹名產請陳時中部長「葉配」。（圖／記者陳凱力攝）

陳時中微哽咽說「我感到很感動，你們大家也很感動，但這些感動都是大家一起努力出來的」，他說「紓困」給大家帶來的困擾他也知道，同時要向社會局、區公所同仁表達抱歉之意，這個工作原本是勞委會的，但是陳時中自己表達要承接的，「我知道這很壞康」陳時中說，這個歷年來就是沒登記、沒紀錄、什麼都沒有、資料最不全的部分，衛福部也可以說一路走來像瞎子摸象，但如果連衛福部還比其他單位稍微了解的都要瞎子摸象，那其他單位來皆手要怎麼辦？

「要跟同仁，說抱歉，這是部長自己接來被打的！」但陳時中表示，他仍相信其他單位來接不會做得更好，「非常感謝大家在這麼困難、幾乎沒有資料的情況下，還能做到這麼好」，陳時中坦言覺得很欣慰、很有價值，並再次向地方同仁表達深深謝意，最後聯訪時有媒體問到「雙鐵自由座」的部分，陳時中也表示，還請大家共體時艱，不能說返鄉心切就忽略防疫。

▲▼陳時中到新竹。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳時中結束第一站行程後，前往新竹市知名「廟口鴨香飯」用餐順便視察餐廳防疫。（圖／記者陳凱力翻攝）

第一站行程結束，一行人繼續前往新竹市知名「廟口鴨香飯」用餐，順便視察餐廳防疫，結束後將再前往新竹公園散步，漫遊動物園周邊昆蟲館、氣象站、湖畔料亭等近期超夯小旅行景點。

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