疫情後首場城市外交　新加坡代表葉偉傑訪竹市

▲星國駐台北商務辦事處葉偉傑拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

星國駐台北商務辦事處葉偉傑（Yip Wwi Kiat）代表今（109）年2月來台履新，並首度拜會新竹市長林智堅，雙方就科技產業與防疫工作深度交流，也是新竹市政府在疫情後重啟的首場城市外交。林智堅表示，台灣疫情控制得當，市府將恢復與各國使節交流，葉偉傑代表表示，對於台灣的防疫工作印象深刻，本次來訪盼深度交流彼此在高科技新創產業及IOT物聯網的發展。

林智堅表示，他上任以來積極透過優質公共建設翻轉新竹市，讓市民有更好的生活環境，另外在城市願景規劃方面緊扣著具未來性的戰略產業發展，特別是，與新竹科學園區合作打造的「竹科X」基地，將吸引高端科技的企業總部與研發中心進駐，強化新竹市半導體總部經濟的地位，而科技部也將在「竹科 X」基地興建三棟研發大樓，預計2021年動工，共同迎接後疫情時代的新經濟模式。

葉偉傑表示，他三十年前就因服兵役來過台灣，對台灣並不陌生，他對新竹市的高出生率敬佩不已，他說，新加坡也為出生率低而煩惱，新竹市是很好的學習對象。

葉偉傑說，新加坡因應人口結構老化，致力推動工業自動化及IOT物聯網發展，同時也發展更高附加價值新創產業，彌補勞力密集產業因成本提高外流，新加坡也有科技園區，雙方的高科技產業聚落能相互學習交流；他也感謝市府協助引介竹科管理局做更深入交流。

新竹市府在地方政府防疫工作上超前部署，包括在疫情早期聯合五大醫院成立防疫作戰聯盟，與工研院合作研發電子圍籬APP的科技防疫等，林智堅市長也與葉偉傑代表分享，雙方表示，在防疫工作上應不分國界，互助合作，方能戰勝疫情。

葉偉傑也力邀林智堅走訪新加坡，林智堅則說，新竹市除了以科技產業聞名外，在文化發展上也有良好成果，他期待有機會到訪星國，學習新加坡的公共建設、都市計畫與新創產業發展，更透過城市外交為兩國友誼持續增溫。