愛河慘變恐怖棄屍地！黑色塑膠袋裹「兩截小腿」　濃厚屍臭竄鼻…血水流一地

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高市府環保局清潔員在九如、同盟路口旁的愛河打撈垃圾時，撈到一只旅行袋。孰料，打開一看竟是人體屍塊，嚇得趕緊報警。警方獲報趕抵現場，發現現場共有2只旅行袋，且皆用著黑色大垃圾包裹，而其中一袋內裝的是人體下肢，目前無法判定性別，詳細案情仍在調查中。

▲高雄愛河驚見袋裝屍塊，警調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，23日上午11時許接獲清潔隊員通報，稱愛河發現屍塊，遂立即派員前往，並會同檢警相驗。一到現場，發現不只一袋旅行袋，清潔隊員在不遠處又撈起另一袋。

▲▼現場散發濃厚屍臭，且血水流滿地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，現場散發濃厚屍臭，鑑識人員戴著口罩也擋不住氣味，且2袋袋內屍水還滲透出來，流了一地，而屍塊則是用黑色大垃圾袋包裹，其中一袋打開的旅行袋中，裝的是人體下肢，但因屍塊嚴重腐爛，目前無法判定性別，而目前鑑識人員仍在現場採證中，至於詳細案情仍有待調查釐清。

▲鑑識人員打開其中一只旅行袋後，發現裡頭裝著人體下肢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲由於屍塊嚴重腐爛，目前無法辨認性別，警方仍在調查中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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