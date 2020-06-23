2天前才帶兒女吃大餐…關廟祖孫4人成焦屍！他臉書滿是幸福合照：開心過每一天

▲關廟惡火，爸爸臉書滿是幸福合照。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台南報導

台南市關廟一處民宅23日凌晨一場惡火，奪走61歲林姓屋主與其34歲兒子、12歲孫子、10歲孫女性命。據了解，林姓一家六口感情相當融洽，34歲的林男相當疼愛2名子女，經常帶著2人出遊，臉書裡更是充滿與孩子的合照，如今卻一同葬身火海，讓人相當不捨。

這場大火發生在23日凌晨2時55分許，警消人員趕抵現場後緊急灑水灌救。然而，當火勢撲滅後，警消人員卻發現，林姓屋主與其34歲兒子、12歲孫子、10歲孫女全被燒成焦屍，讓人不勝唏噓。

▲深夜一場惡火，奪走林姓一家六口4人性命。（圖／翻攝臉書）

據了解，林姓一家六口感情非常融洽，34歲的林男與子女間的感情相當好，經常帶著2人到處遊玩、吃大餐，臉書上也滿滿都是與兒女的合照，甚至還有一張照片上寫著，「開心過每一天」，而透過林男臉書可以看到，林男21日才帶著兒女出門吃大餐，畫面中的兒子正專心的點餐，女兒則是被捕捉到正在看著鏡頭，一家相當和樂。

此外，林男還為了孩子想吃牛肉而在臉書發問，「有誰知道這種牛肉要去哪裡才買的到，我的小孩要吃」，2天後就看見他貼出煎牛排的照片，儘管最上喊著「好貴」，但為了孩子也捨得花錢，看得出來對兒女相當疼愛，如今卻一同葬身火窟，也讓人相當不捨。

▲林姓男子對兒女疼愛有家，經常帶著2人到處遊玩。（圖／翻攝臉書）

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