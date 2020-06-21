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無頭軀幹棄屍河中！　老婆想離…男暴怒肢解「藏她最愛地點」腿還找不到

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 姬特曼遭殺害後分屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭2018年12月發生一起驚悚案件，阿姆斯特丹河畔一個被丟棄的行李箱中竟裝著一具無頭、沒有四肢的屍體軀幹，震驚社會。調查發現，一名男子殺害妻子後肢解屍體，將不同部位分別藏在多個地點，事後假裝妻子還活著。直到屍塊被人發現，男子的罪行才曝光。

《鏡報》19日報導，荷蘭索斯特一名男子巴特（Bart B.）被控殺害52歲的妻子姬特曼（Miranda Zitman）。巴特否認罪行，供稱妻子是在2018年打算和他分手時，收行李離開的過程中摔下樓梯。然而，要求判處巴特20年徒刑的檢察官表示，姬特曼的傷勢並非摔傷造成，樓梯底部也沒有發現血跡，真正的死因是頭部遭受重擊。

巴特涉嫌在攻擊姬特曼頭部後，將屍體肢解成多塊，並埋葬在「她珍愛的地方」。根據當地媒體，她的軀幹被裝進行李箱後丟棄河中，頭部及手臂則埋在花園裡，但雙腿還未找到。

這對夫妻結婚近20年，但姬特曼選擇離開巴特，去加拿大尋找舊情人，原先計畫2018年12月28日搬出去。巴特犯案後製造姬特曼還活著的假象長達數周，期間曾假冒姬特曼，傳訊息給她的家人和客戶，直到2019年1月才報案失蹤。

當地媒體指出，查詢交易紀錄後發現，共有多達11.6萬歐元（約新台幣383萬元）的款項從姬特曼的帳戶匯到巴特的帳戶。巴特向法官宣稱，是姬特曼親自匯錢給他。但檢方懷疑，是巴特強迫或指使姬特曼如此。

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