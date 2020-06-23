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卜蜂6處養雞場計畫喊卡！花蓮縣府宣布「一切暫停」…居民提訴求：撤出花蓮

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▲▼ 花蓮縣府宣布卜蜂公司撤照記者會 。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮縣府23日召開記者會宣布，卜蜂公司撤照。（圖／記者蕭可正翻攝）

文／中央社記者李先鳳花蓮縣23日電

近期台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，受影響的3鄉鎮居民屢有抗議行動。縣府雖聲明卜蜂案一切暫停，卜蜂也暫停花蓮計畫，但民眾訴求是卜蜂撤出花蓮，廢止花蓮設廠計畫。

卜蜂公司計畫在花蓮壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉設置6處種雞、蛋雞場，共將飼養37.5萬隻雞，是單一業者在花蓮最大規模的養雞場申請案。因事前未與當地居民溝通，地方鄉鎮公所、縣政府核備部分證照的情況下，居民4月初突然被通知開說明會，6處養雞場計畫才曝光。

由於卜蜂選址的6處有在原住民部落的傳統領域內，也有居民長期取水的水源地，更甚者距離最近住家僅百公尺，居民擔憂環境、水源被污染，未來生活受到影響，3鄉鎮居民發起連署行動，並組織「反卜蜂自救會」要求縣府撤照、卜蜂撤出花蓮。

反卜蜂自救會副會長Lisin Haluwey說，自4月初至今已有10次集結陳抗，包括在社區舉辦遊行、向鄉鎮公所陳情、在縣長施政報告時到縣議會陳情、向下鄉聽取民瘼的監委陳情等，但至今未見到企業或縣府有具體撤離花蓮的承諾，本月30日將到花蓮縣政府前集結抗議、表達訴求。

Lisin Haluwey說，卜蜂之前在西部污染事件的不良紀錄，無法取得大家信賴，花蓮居民不願重蹈覆轍，在土地、環境被污染才後悔，嚴正拒絕卜蜂這種大型財團進駐東部。因為壽豐養雞場預定地距離東華大學不遠，東華大學自然資源與環境學系教授孫義方、東華大學社會參與中心主任顧瑜君都曾站出來表達大型養雞場對環境污染的憂慮與質疑。

顧瑜君分析此次養雞場會引起如此大的民憤，甚至平時不太表達意見的阿公阿嬤都走上街頭反對，主要是這些長輩幾乎都有養雞（小農）經驗，大家都清楚一旦養20隻雞以上就會聞到臭味；而卜蜂一場就養20萬隻雞，聽到這數字簡直嚇壞了。

▲▼反卜蜂養雞場鳳林自救會北上抗議。（圖／記者許展溢攝）

▲反卜蜂養雞場鳳林自救會日前曾北上抗議。（圖／記者許展溢攝）

孫義方也對大型養雞場相關設備提出質疑，「業者計畫的蛋雞養雞場，標榜水簾式，加上雞蛋是否採水洗、破蛋處理等都需要用水，水從哪裡來？污水如何排放？雞糞如何處理等都沒說明」。花蓮目前無處理相關廢棄物廠商，而業者卻先宣傳養雞設備如何先進、雞隻多麼健康，這些是食安問題；然而環境問題卻得不到答案，在地居民擔憂的是後者。尤其東華大學距離養雞場不遠，最擔心禽流感，已有前例發生人傳人疫情。

因卜蜂案而讓在地居民自發性組成的「縱谷聯盟」成員之一的花蓮縣大漢技術學院學務長彭興讓說，他在東華學人安居社區散步時，被壽豐荖溪對岸刺鼻的屎味震懾。而最令鄉親們憂心忡忡的6座卜蜂養雞場，將有3座設於鳳林、2座於壽豐、1座在光復，尤以壽豐樹湖的20萬隻蛋雞場最壯觀，其餘皆為2萬5000隻。

30多歲阿美族人Lisin Haluwey老家在光復馬太鞍，大學畢業來到鳳林鎮開咖啡店，長期關注花東發展及對族群認同的議題。她說，不願看到部落被犧牲掉，反對工業化養殖。在花蓮養雞是自給自足，花蓮環境條件適合有機農業、友善耕作，小型合作社式的養殖業才能永續發展。

Lisin Haluwey指出，根據大型養雞場在西部的案例，一個場只僱用2、3人且多為外籍勞工，其餘自動化，一年清理雞糞一次，是交給外包的環保公司處理，能為地方創造就業機會很有限。「經濟發展不能犧牲地方居民的生活品質」Lisin Haluwey認為不一定要大財團、大建設才有發展，花蓮民眾可以選擇不一樣的方式，這也凸顯糧食自給率的問題。她期待地方政府在經過公聽會、草案公告等民眾充分參與的程序後而設置的「花蓮縣畜牧場自治條例」通過後，卜蜂再依循申請，自救會屆時將轉型為監督聯盟持續監督，為大家更好的生活把關。

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