女童亂跑「捏爛菜單」遭制止！爸嗆老闆：小孩才2歲，你什麼態度

▲店家做生意和氣生財，就怕遇上恐龍家長。（示意圖／非當事店家／免費圖庫negativespace）

網搜小組／柯沛辰報導

花蓮一家知名甜品店近日接待一家六口客人，怎料2歲小女童不僅捏爛菜單，還在店內奔跑、尖叫。老闆制止後，告知菜單被損毀，但女童父親反嗆「我的小孩才2歲，很難控制，菜單多少錢，我們賠給妳！」態度囂張，讓老闆聽了很無奈。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時客人5大1小點餐外帶，拿到4張菜單，但女童抓著菜單盡情揮舞，在店內滿場奔跑、揮舞和尖叫，大人們卻視若無睹，直到老闆出聲「麻煩看一下小朋友，這裡有電磁爐燒著熱水！」其中一人才稍微拉著女童的手。

請繼續往下閱讀...

不過，過了幾秒鐘，大人鬆手，女童依舊到處奔跑、尖叫，揉捏菜單，期間家長僅偶爾口頭警告「老闆在看妳了，妳安靜一下下」、「老闆等一下要生氣氣了」，但孩子依然故我，完全不理。

餐點完成後，眾人準備離開，但老闆發現菜單完全損毀、無法再使用，忍不住出聲「您的小孩將菜單毀壞了」。母親回答「嗯，對不起，這份菜單多少錢？我們願意賠償！」但老闆強調「不是錢的問題，希望您能將小孩教好，不要再將菜單揉爛了！」

▲店家護貝的菜單遭女童捏爛。（圖／爆料公社）

女童母親聽完，摸摸鼻子離開。怎料30秒後，女童父親抱著孩子與一眾長輩再次登門，劈頭就罵「你那是什麼態度？叫我太太把小孩教好？」老闆解釋，「小孩把我們的菜單揉爛了」，怎料女童父親竟回嗆「我的小孩才2歲，很難控制，菜單多少錢，我們賠給你！」

老闆再度重申，「這不是錢的問題，小孩2歲可以教…」話音未落，一旁長輩忍不住插嘴，「一看你，就知道你沒有生過小孩，也沒有教養過小孩，不知道2歲的孩子怎麼教！」

老闆傻眼反問，「小孩拿著菜單奔跑、尖叫、揉菜單，你們有管嗎？有制止她嗎？有約束她嗎？不然…你們告訴我，2歲孩子怎麼教導？」但女童父親只是不斷跳針「你那是什麼態度」，直到後來自知理虧，開始對孩子一頓亂吼。

老闆勸阻，「不要對孩子兇，真的不要這樣」，其他長輩也想插話，但女童父親情緒失控，大吼「有叫妳說話嗎？插什麼話！」最後眾人在相互拉扯下，離開店面。

老闆無奈地說，小朋友父母有教和沒教是有差別的，稍早第一組客人也是帶著小孩，目測孩子還沒2歲，也是牙牙學語、剛學會走路，對每件事充滿好奇，掌印和唇印都留在大門玻璃上，但他們沒兇也沒出聲制止，因為孩子母親、姑姑視線動作都一路跟著小孩。

許多網友看完紛紛留言，「欣賞老闆霸氣的回應」、「2歲還不能教？這對父母真的很有問題」、「在下已生3個，其實2歲可以聽懂簡單詞彙了，就怕家長不教」、「有這樣的父親，難怪教出這樣的孩子」、「教不好孩子，見笑轉生氣，這就是這位家長的身教」引發討論。

►地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元