快訊／22歲華航準空姐打工遭爆頭輾死！　民宿緊急公告：9/1起暫停營業

記者許力方／綜合報導

22歲雲林科大畢業生葉姓女子考上華航儲備空姐，還沒受訓，趁暑假到花蓮打工換宿，25日前往壽豐吃冰，回程到七星潭路上不慎自撞護欄摔車，慘遭後方曳引車輾斃，當場爆頭死亡。換宿的青年旅館26日晚間悲慟在臉書緊急公告，「失去了善良可愛的她，我們的心像是破了一個洞」9月1日起暫停營業。

葉女打工換宿的青年旅館26日晚間9時許隨即在臉書粉絲團發文，難過地說，或許有人已從新聞上看到旅店的一位小幫手前一晚在出遊回程的路上不幸車禍離開了，「這是一個令人心碎的消息，我們失去了善良可愛的她，此刻我們的心像是破了一個洞。」

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▲22歲準空姐自撞護欄遭曳引車輾死。（圖／記者王兆麟翻攝）



旅館表示，目前正和葉女堅強的家人們一同處理後續事宜，「我們決定9/1起暫停Miaoko的營業」，向所有計畫來玩的旅客抱歉，訂金將會儘快退還 ，「面對生命的嘎然消逝，我們需要一些時間沉澱，希望很快能再見。」

據了解，葉女才剛考上華航儲備空姐，因疫情影響，暫時無法受訓，才趁著暑假到花蓮打工換宿，25日騎車前往壽豐吃冰，回程到七星潭的路上，在吉安鄉南濱路一段附近自撞護欄，遭後方曳引車輾死。父母得知噩耗後，26日凌晨趕到花蓮處理後事，中午並回到事發現場招魂，法師連擲筊6次，葉女才答應回家，讓父母不捨痛哭。

警方對肇事司機執行酒測，酒測值為0，訊後依過失致死罪嫌移送法辦，至於車禍詳細發生原因仍有待進一步調查。

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