三峽大壩陷危機！翡翠水庫「最大位移數據曝光」　專家揭現況

▲翡翠水庫。（圖／取自臺北翡翠水庫管理局）

記者張嘉晏／採訪報導

受連日豪雨影響，大陸四川阿壩水文水資源勘測局23日淩晨4時30分宣佈升級洪水橙色預警，三峽大壩潰堤疑慮再度浮上檯面。對此，臺北翡翠水庫管理局副局長李延財也解析翡翠水庫的「位移量」，曝光大壩現況。

據了解，翡翠水庫主壩為「三心雙向彎曲變厚度混凝土拱壩」，壩高122.5公尺，壩頂總長為510公尺，總蓄水量為4億6百萬立方公尺，集水區域面積涵蓋新北市坪林區、雙溪區、石碇區及部分新店區。

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李延財向《ETtoday新聞雲》表示，大壩是有彈性的，會因為水量不同而發生不同距離的位移。而根據管理局監測「大壩冠臂處徑向變位」數值指出，變位量目前都落在預警範圍內，也就是32.5mm、23.1mm以內，顯示水庫安全無虞。

▲109年5月1日大壩冠臂處最大位移數據，顯示大壩安全無虞。紅線為「理論上的警戒值」。（圖／翻攝自台北翡翠水庫管理局）

李延財表示，除了冠臂徑向變位量，岩盤、水壓等都是判斷水庫是否安全的評測項目，管理局每小時也都有針對這些細項做自動監測。

另外，針對水庫使用年限，李延財指出，其實水庫沒有一個確切的使用期限，不過若一旦淤沙嚴重導致無法操作，或是水質惡化到無法飲用，就會成為廢棄水庫。他表示，翡翠水庫因積極執行防淤工作，淤積率大約落在6%，而水質在國內也算是數一數二，目前尚無須擔心使用年限的問題。

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