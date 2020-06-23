科技大廠面試驚豔主管！他自爆「在PTT找資料」　結果慘了：2周後收感謝函

▲原PO說自己是在PTT蒐集資料，就被發感謝函。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

面試時明明第一印象超好，竟因為「這句話」就被謝謝再聯絡！有網友到某科技大廠面試，被問到「你對這個職位的了解程度？」他非常清楚、正確地回答，成功驚艷面試官。沒想到，接下來原PO一說「我是在PTT上蒐集資料的」，馬上就被擺臉色，讓他超傻眼「彷彿剛剛還愉快的面試氣氛是場夢。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，以「面試主管：你的資訊從哪來的？我：PTT」為題，文章開頭還直接破題「然後我就收到感謝函了。」接著開始交代過程，說他當時去面試某職位，被主管問到「對這個職位的了解程度？」他就清楚而正確的回答該職位的詳細內容。

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聽到原PO的回答後，主管相當驚訝「哇！你很了解欸！你的資訊是從哪裡得知的？」結果網友一說自己是在PTT上找資料的，話都還沒講完，主管馬上打斷、插話，語帶凝重地說「網路上的事情不能信啦！很多人都在亂講，什麼血汗啊……^%*&%^%*%」。原PO忍不住形容，主管「就像是被PTT按下開關一樣，叭啦叭啦個說著不停」，彷彿剛剛還愉快的面試氣氛是場夢。

▲面試官一聽到「PTT」，馬上打斷原PO的話。（示意圖／unsplash）

網友透露，在長官的「諄諄教誨」下，他耐心地聽完對方的話，過程中也一直點頭以示認同「是是是，長官說的對，當然要以公司的立場思考。」但原PO心中仍充滿不安「剛退伍的我感覺像又是回到營區一樣，希望多少彌補一些因為PTT而被按下開關的miss。」

最後原PO回想當時，主管開口「好的，我已經知道你的個性了」，像是塵埃落定，心意已決的肯定他的評價。但當他回到人資處時，卻收到「好的，今天的面試已經結束了」，讓他即便心裡想著「疑？沒有二面人資嗎？」也不敢把話說出來、只能含淚吞下，兩個禮拜後果然收到感謝面試的通知信。

看到貼文後，原PO的經歷引發網友一陣熱論，「怎麼覺得沒上好像也是好事」、「說網路搜尋就好，避免面試官對特定平台有偏見」、「沒辦法，這社會就是這麼假掰。出了家門，就把面具戴上吧」、「你怎麼會傻到講PTT，一堆高階主管都對PTT反感」、「笑死我，我也說過類似的，不過不是你那間，一樣感謝函」、「這好像去面試衙門捕快，說我是聽天地會朋友說的。」