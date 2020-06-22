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癌症復發！沖繩港爸「給女兒最後的遊戲」　海底洞穴藏2組密碼...10年後揭曉

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▲癌症復發！沖繩港爸「給女兒最後的遊戲」　海底洞穴藏2組密碼...10年後揭曉。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

▲老爸決定設計最後的遊戲送給女兒。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名現居沖繩的香港父親幾年前癌症復發，而手術對他來說已是家常便飯，最近兩個月，醫生的提醒讓他心裡五味雜陳，逐漸淡忘的死亡感覺再次湧現，於是他決定設計出「最後的遊戲」送給女兒，倘若10年後他不在世了，女兒可以按圖索驥，找到他藏在水底的秘密。

自從幾年前癌症再次復發，增生到肺部，港爸多少有了心理準備，去年10月，他在一次例行檢查後，發現肺部有陰影，且增長速度不尋常地快，也許是肺炎，或者是惡性腫瘤，但都要到12月中的複檢才能確定，「幸運地，只是普通肺炎導致的陰影；但這兩個月，卻是人生中最漫長的歲月之一。」

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▲癌症復發！沖繩港爸「給女兒最後的遊戲」　海底洞穴藏2組密碼...10年後揭曉。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

▲▼他多麼想一直陪女兒成長。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

▲癌症復發！沖繩港爸「給女兒最後的遊戲」　海底洞穴藏2組密碼...10年後揭曉。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

手術之於港爸似乎是家常便飯了，一聽到有腫瘤，他也只是淡定的說，「入院切掉吧。」直到這回醫生表示，很可能是惡性的，才讓他領悟到，自己根本沒想像中的灑脫，「我有一個非常美滿的家，現在的生活環境是做夢也不會看見的。我常常告訴自己，撒手塵世的時候，已經沒有放不下的了，但當死亡真正接近的時候，真正的五味才浮現。」

他不禁感慨，「我想看見Mia中學畢業，好想看她拍拖，好想看她結婚，好想看她生小孩，對著女兒更加要抖數精神，因為只想留下笑臉給她。」

這兩個月他突發奇想，計畫和女兒玩一個最後的遊戲，於是在家中藏了封信，「這一封信，在Mia長大後便會自動出現（不同階段有不同需要，爸爸便是根據這邏輯作設定），當她找到信的時候，只是遊戲的開始......。」

▲癌症復發！沖繩港爸「給女兒最後的遊戲」　海底洞穴藏2組密碼...10年後揭曉。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

▲▼他將酒瓶藏在最喜歡的兩個海底洞穴。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

▲癌症復發！沖繩港爸「給女兒最後的遊戲」　海底洞穴藏2組密碼...10年後揭曉。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

▲癌症復發！沖繩港爸「給女兒最後的遊戲」　海底洞穴藏2組密碼...10年後揭曉。（圖／「沖繩 Oki-Family」授權引用）

信裡面會有兩個座標和提示，這是他在沖繩本島最喜歡的潛水洞穴，每個洞穴會藏著酒瓶，每支酒瓶裡則有張卡片，並刻上密碼，需要把兩組密碼拼在一起，才能夠解開謎底。

他表示，「10多年後，如果我已經不在人世，女兒可以按圖索驥；如果我仍然有幸在世，或許可以成為她結婚的一個小插曲。這一個遊戲連媽媽（妻子）也不知道，希望有朝一日她發現信件的時候，不要把遊戲鎖匙棄掉。」

最後，港爸也說，雖然自從沖繩出現新冠肺炎確診案例後，他們一家就開始零收入了，但他們仍處之泰然，畢竟12月期間才歷經人生最大起伏，「我完全體會到，只要有健康，金錢只是身外物，只要一家人在一起，相信什麼事都可以克服。」

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