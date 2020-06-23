振興回饋震撼彈！　夢時代攜統一時代祭2千送4百勝過周年慶

▲高雄夢時代攜手統一時代，祭出全館指定品牌滿2000送400回饋，逛街人潮湧現，有民眾直呼振興回饋勝過周年慶。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者鍾欣妍／採訪報導

趁著疫情趨緩，不少民眾開始出門逛街，搶在7月政府發放振興三倍券前，高雄夢時代攜手統一時代，祭出全館指定品牌滿2000送400回饋，從6月18日開始活動為期11天，超殺優惠讓民眾直呼很有感。

▲▼高雄夢時代攜手統一時代，祭出全館指定品牌滿2000送400回饋，活動為期11天。（圖／記者姜國輝攝）

民眾李小姐說：「館內有做一個滿2000送400的活動，所以可能這樣買一買，這次優惠還滿划算的，剛好逛過來特賣會，跟我平常在買的內衣價格差滿多，大概差了一半以上。」另一民眾林小姐表示，鎖定快時尚品牌下手毫不猶豫，「像是Gap或是Uniqlo比其他百貨還要便宜，好像也比周年慶還要划算。」

▲爽爽貓會員來店禮，提供限量的運動巾或隨身包。（圖／記者姜國輝攝）

皺著單邊眉毛、療癒指數破表的爽爽貓也來加持，民眾只要持會員卡累計滿600元發票，再扣會員點數6點，就可以免費兌換限量的「不怕流汗爽爽貓運動巾」或「出門走走爽爽貓隨身包」，其中，6月25日到6月28日可換運動巾，7月2日到7月5日可換隨身包。

▲▼日本超人氣小熊學校首度到高雄開展，打造五大萌景，開放民眾免費入場。（圖／記者姜國輝攝）

坐在旋轉咖啡杯體驗，仔細看背景日本超人氣小熊學校，從繪本世界跑了出來，這次首度到高雄開展，開放民眾免費入場，穿越花園迷宮，還有旋轉木馬、夢幻花海隧道和熱氣球等五大萌景，每個角落都好拍。

▲▼星野肉肉鍋三代店進駐夢時代，首度加入頂級和牛吃到飽。（圖／記者姜國輝攝）

起司牛奶湯底做成造型白熊冰，放上滾燙麻辣鍋，就像緩緩下水泡湯，融化成麻奶口味，涮上肉片更鮮甜，主打視覺系的星野肉肉鍋，推出三代店也進駐夢時代。

▲▼把起司牛奶湯底做成白熊冰，泡在麻辣鍋裡頭形成麻奶鍋，鴛鴦鍋本身還有自動升降功能。（圖／記者姜國輝攝）

星野肉肉鍋貼心提供有自動升降功能的鴛鴦鍋，讓民眾可以輕鬆夾火鍋料，選用產地直送的熟成肉品，還加入澳美兩款頂級和牛，通通吃到飽，加上多種湯頭和海鮮隨意搭配，夢時代就要民眾待一整天，就能逛得開心、吃得開心。