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SOGO一周吸振興券6千萬　「限定3天」消費滿5千元回饋1080元

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▲百貨振興券。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供）

▲百貨推振興券方案，SOGO一週收券破6千萬元。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

振興券上路後引起消費熱潮，百貨為補齊上半年業績，促銷不手軟，SOGO表示自7／15振興券上路後，首週每天業績都有超過20%的成長，全台「收券金額」達到6,000萬元，適逢即將來臨的父親節檔期，也推出層層回饋優惠，7月份限定3天來館消費，達到5,000元可爽收1,080元抵用券。

SOGO台北店從7／20至8／9期間推出回饋方案，下載APP註冊成功，消費5,000元可獲580元折價券，忠孝館再加送580元 3C抵用券，可分別於特定業種，消費滿5,000元或1萬元時抵用；7／24至7／26限定3天再對APP會員加碼，消費滿3,000元送200元抵用券。

若再加上使用「紙本消費券」，10月底前享全館單筆消費3,000元送300元抵用券優惠，意即只要在7／24至7／26期間消費5,000元，就有1,080元的抵用優惠到手。

SOGO表示，隨著台灣地區疫情回穩，民眾漸漸重回日常生活，6月起業績已達正成長，雖有振興券帶動消費市場，跟去年相比仍少掉觀光客業績，上半年因應疫情，限制賣場人流加上觀光客人數下降，加上民眾戴口罩的習慣，彩妝類商品銷量也下跌20%～50%。

而近期疫情趨緩，也首度從7／24至8／6期間首度舉辦「國際彩妝節」，共有32個彩妝與保養品牌參加，且祭出最高買一送一的優惠，搭配使用振興券單筆消費滿3,000元，可兌換1,000元折價券優惠，搭配贈品與相關品牌特惠組，回饋率最高可達43%，比週年慶還划算。

▲百貨振興券。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供）

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▲百貨振興券。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供）

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▲百貨振興券。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供）▲百貨振興券。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供）

▲（左）PAUL&JOE 西洋菊保濕唇膏+南法酒莊限量唇膏限定色118／叢林小貓珠光唇膏限定色006，價值1,300元，特價650元，限量50組；（右）7／29限定LAURA MERCIER 摩登精華唇膏+絲絨染霧唇筆，價值2,300元，優惠價1,200元，限量30組。以上均為SOGO忠孝館。

新光三越表示，推出紙本振興券登場滿3,000送1,000回饋，加上夏換季折扣、市場最低價超殺爆品的推出，讓化妝品、男女童服飾、休閒運動用品及家用4大業種買氣翻倍成長，各店購物人潮也增加2至3倍，針對實體振興券消費滿3,000元送1,000元抵用券回饋，7／22至7／26為期5天再加碼一萬份。

▲百貨振興券。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供）

統一時代百貨也表示，振興券發放首日來館人潮便增加2成，業績也有超過5成的成長，使用振興三倍券的消費筆數超過2000筆，消費民眾多看準高單價商品下手，以化妝品、家電、飾品為前三大熱銷品項。9／10前推持紙本振興三倍券消費滿3,000就送3,000元抵用券，持Dream Card會員卡至統一時代百貨台北店，即可兌換500元振興放大券，同時再加碼於指定櫃位當日使用紙本振興券消費滿3,000元就送2,500元折抵券。

▲百貨振興券。（圖／SOGO、新光三越、統一時代提供）

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