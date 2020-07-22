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安心旅遊補助幫得了旅行社嗎？達人：旅客標單無理要求「補助吐回來」

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▲暑假全台縣市以花東、離島最受民眾喜愛，目前以澎湖居冠。（圖／奧丁丁提供）

▲新冠肺炎疫情讓全民悶壞了，花東、離島最受民眾喜愛，目前以澎湖居冠。（圖／奧丁丁提供）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情讓全民悶壞了，6月7日起解封後卻進入瘋國旅亂象，尤其在花東、離島更是塞爆，不過，7月1日起推動的安心旅遊補助，有真正幫助到旅行社業者嗎？旅遊達人傑菲亞娃於部落格指出，「旅行社大小規模、性質不一，怎能以同一個『補助上限』額度計算。」

傑菲亞娃說，政府推出的「安心旅遊補助」7月1日上路，針對國內團體旅遊部分，補助對象為本國合法設立旅行業，補助上限為每團3萬元，每家旅行社上限35團，有分公司的再多加2團額度，不過，旅行社全台近4000家， 大小、規模、性質均不一，以同一個額度來計算實在不合理。

請繼續往下閱讀...

▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

▲澎湖爆量人潮有如夜市。（圖／澎湖縣警局提供）

對此，股票上市公司總經理受訪時也表示，齊頭式平等當然對大型旅行業者不公平，畢竟繳的稅不同，且政府把對業者的補助公諸於社會大眾，對業者來說不但沒實質幫助，也只能強迫自己推出安心旅遊補助促銷團。

幸好，業者間總是有辦法組成聯營團體，一起出團使用額度，設法申請政府補助，自己人幫自己人，這樣的行為模式只為了求一口飯吃，讓旅行社生命能繼續延續下去。另外，甚至有客人在旅行社標團上的標單要求：「把政府安心旅遊補助額度都吐給客人」，傑菲亞娃看了不禁大嘆，「應該要把這標單給政府看看。」

▲離島。（圖／五福旅遊提供）

▲馬祖芹壁村。（圖／五福旅遊提供）

曾任職於大型旅行社的傑菲亞娃說，政府祭出「安心旅遊」補助是為了幫業者度過難關，消費者想要得到等量的品質，應該也要考慮到對方必須承擔的成本，合理地對待彼此，不要讓旅遊業成為不合理「劣幣趨逐良幣」的生態。

傑菲亞娃坦言，2020年初疫情發生以來，全世界都知道海嘯第一排受重創的就是旅遊業者，一向出國旅遊占9成業務的旅行社，在完全不能組團出去的限制下，政府的3-6月紓困政策只能稍稍緩急，同業們上了不知多少堂的「轉型課程」，看似平順過了三個月，殊不知各家老闆們都要頂著多強大的心臟，想著：今天怎麼辦、而明天又該如何。

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