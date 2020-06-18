　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼統一時代百貨,超給利,高雄夢時代購物中心,振興券。（圖／統一時代百貨提供）

▲統一時代百貨台北店首度攜手高雄夢時代購物中心，一口氣祭出三大優惠，要讓消費者買得開心。

圖、文／統一時代百貨

隨著疫情逐步解封及振興三倍券上路在即，統一時代百貨台北店搶搭振興方案話題，首度攜手高雄夢時代購物中心，南北同步推出2020「超給利」優惠活動！6/18到6/28共11天，全館指定櫃位消費滿2,000元就送400元的超級回饋，包含200元百貨商品抵用券及100元餐飲十足抵用券，再加贈100元指定品牌優惠折抵券。另外，聯名卡友可再享累計刷滿15,000元再加贈100，回饋更勝週年慶！

活動期間，聯名卡友還可享指定餐飲天天88折，凡使用聯名卡皆享12%優惠回饋，此外，活動期間於百貨消費滿2,000元即可享星巴克買一送一，快揪親朋好友一起同樂。

防疫期間成長動能最強勁的家居、家電用品，推薦Dyson無線吸塵器、Honeywell抗敏空氣清淨機。其中，智能款商品越來越受歡迎，Dyson二合一涼風智慧空氣清淨機、iRobot掃地機器人、Blueair空氣清淨機，讓消費者聰明掌握並優化環境品質。

統一時代百貨台北店於6/18~6/28推出天天限量買一送一及5折優惠商品，包括Lady nara泰式奶茶、大河屋安格斯牛、海壽司比目魚緣側握壽司、家溫度蔬菜雞高湯包、博多山海雞肉天婦羅丼、韓食拌樂石鍋拌飯套餐等，高達20款最強美食清單，就是要讓消費者吃得滿意、喝得歡喜！

票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／新北驚爆校園霸凌！遭羞辱「破X」...國1女崩潰自殘　媽
安倍宣布將先鬆綁4國入境限制　網傻眼：台灣呢？
快訊／高雄某大學內「驚見棄嬰」！送醫不治死亡
快訊／國1北上「5車連環撞」！　車流塞爆6公里
吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒答應求婚…準老公是朱家外甥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

每日50組！泰昌餅家皇家蛋撻買6送6　統一時代店與南港車站店先開跑

這就是圓夢的感覺嗎！Vespa經銷商門檻大幅降低　車迷搶進淚喊：是時候了

Gogoro祭出超火優惠「6千元購車金＋1年騎到飽」　網友high翻：比振興券還殺

跟對領頭羊才能賺大錢！東森新連鎖5月單月業績破億　王令麟霸氣喊：今年目標上看28億

《我的東森我作主》超熱血MV曝光　經銷夥伴暖哭淚讚：唱出我們心聲

台積電投資3千億帶動消費、自住需求！竹南房市熱絡「上德滙」景觀第一排制震美宅熱賣

中和水岸「灣岸Villa」申請國際認證！有望成為「全球首座」3星健康建築

新店「城易迅」就是神！潛銷熱賣近6成　建商「提前動工」幫住戶早日成家

【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

【廣編】富邦ART x 富邦悍將　「最想悍你藝起」留言徵件火熱進行中

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

【廣編】富邦ART x 富邦悍將　「最想悍你藝起」留言徵件火熱進行中

【廣編】高溫抗汗專門！全新「舒潔淨汗爽身濕巾」　清爽秒解爆汗

6/18搶iPhone SE 2代萬元有找　美妝控必敗大英博物館聯名套組只要618元

居家慶生趴的超～cute部署！名模林可彤的歡樂多多5招　小孩瘋狂大人放空超歡喜

重要時刻我們在一起！高校畢業生麻吉們用熱血青春洗板全世界！

Switch現貨到！4大平台開搶最殺6180元　東森超過200台上午10點最早賣

挺青年就業！全國電子祭500萬電腦購機獎勵挺畢業新鮮人

屈臣氏攜手Uber Eats 6月底美妝送到家　康是美、寶雅暫不跟進

618網購省錢攻略大公開　隱藏版回饋最高拿5000

金曲歌王傳「私處血染床單」驚悚意外　歌迷電話瘋狂灌爆唱片公司

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

《莒光園地》女主播介入少校婚姻！2度偷情被抓包還嗆：正宮該好好檢討自己

中職／陳晨威打擊想太多　改排9棒鬆一下

嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

宜蘭2街友互看不順眼　酒後被打傷…拿水果刀刺死對方

ØZI代表台灣同台JAY PARK...公益開唱「暖募抗疫資金」！

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

Twitter針對部分iOS用戶啟用「語音貼文」功能！　所有人皆可瀏覽收聽

網傳紓困「大學生領9000元」連發3個月！　教育部回應了

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

消費熱門新聞

就只有冰塊！全家開賣「清涼冰塊杯」網傻眼

Switch現貨到　東森超過200台上午10點搶先賣

美式賣場公開的秘密曝光！

頭皮問題交給Alpecin洗髮露

Dyson超狂特殺只在MOMO購物節

人氣KOL吸睛走秀　淘寶台灣每日20萬新款上架

iPhone SE、Switch　6/18超殺價曝光

網購今起開賣5大MIT品牌口罩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

台彩加碼7億　想發財趁端午

全國電子祭500萬挺青年就業！

「7-11卡通大聯萌」特賣

AirPods Pro限時快搶現省2千元

6/18搶iPhone SE 2代　萬元有找

更多熱門

相關新聞

星巴克6／22起買一送一又來了

星巴克6／22起買一送一又來了

先暫時放下什麼振興券，星巴克在6月中下旬再推買一送一優惠，限定6月份最後2次的週一週二，從6／22起至6／23，以及6／29至6／30期間，祭出「黑咖啡happy hour」，優惠當天從上午10點至下午2點，單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

台北國際夏季旅展7/17開幕省很大

台北國際夏季旅展7/17開幕省很大

振興觀光第一砲　新城鄉發行1萬張曼波振興券

振興觀光第一砲　新城鄉發行1萬張曼波振興券

85度C消費滿200元送200抵用券

85度C消費滿200元送200抵用券

目標31.5萬台！光陽挑戰21連霸

目標31.5萬台！光陽挑戰21連霸

關鍵字：

統一時代百貨超給利高雄夢時代購物中心振興券

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

中印激戰6小時！血腥戰場曝

屏縣府為女童侵犯案槓隋棠 　潘孟安怒了

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面