【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

▲統一時代百貨台北店首度攜手高雄夢時代購物中心，一口氣祭出三大優惠，要讓消費者買得開心。

圖、文／統一時代百貨

隨著疫情逐步解封及振興三倍券上路在即，統一時代百貨台北店搶搭振興方案話題，首度攜手高雄夢時代購物中心，南北同步推出2020「超給利」優惠活動！6/18到6/28共11天，全館指定櫃位消費滿2,000元就送400元的超級回饋，包含200元百貨商品抵用券及100元餐飲十足抵用券，再加贈100元指定品牌優惠折抵券。另外，聯名卡友可再享累計刷滿15,000元再加贈100，回饋更勝週年慶！

活動期間，聯名卡友還可享指定餐飲天天88折，凡使用聯名卡皆享12%優惠回饋，此外，活動期間於百貨消費滿2,000元即可享星巴克買一送一，快揪親朋好友一起同樂。

防疫期間成長動能最強勁的家居、家電用品，推薦Dyson無線吸塵器、Honeywell抗敏空氣清淨機。其中，智能款商品越來越受歡迎，Dyson二合一涼風智慧空氣清淨機、iRobot掃地機器人、Blueair空氣清淨機，讓消費者聰明掌握並優化環境品質。

統一時代百貨台北店於6/18~6/28推出天天限量買一送一及5折優惠商品，包括Lady nara泰式奶茶、大河屋安格斯牛、海壽司比目魚緣側握壽司、家溫度蔬菜雞高湯包、博多山海雞肉天婦羅丼、韓食拌樂石鍋拌飯套餐等，高達20款最強美食清單，就是要讓消費者吃得滿意、喝得歡喜！