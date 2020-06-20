【廣編】日本「小熊學校の花漾樂園」6/20首度高雄夢時代登場

圖、文／夢時代提供

日本超人氣繪本「小熊學校」6月20日首度到高雄開展，以「小熊學校の花漾樂園」為主題，在夢時代8樓時代會館盛大展出。現場打造「小熊們的花園迷宮」、「幸福花路」、「起飛吧！夢想熱氣球」、「美味烘焙坊」及「午後派對時光」五大浪漫場景，預估將吸引逾十萬人次朝聖。而在「小熊學校療癒商店」中，網羅逾百樣可愛的周邊商品，涵蓋各式文具、服飾、甜點模具、生活雜貨、絨毛玩偶等，其中將精選多樣療癒小物，史無前例祭出全台最低價回饋給高雄熊粉們！

夢時代表示，6月21日下午2點，小熊學校「傑琪」將超萌現身8樓時代會館，前50位幸運熊粉，憑展區不限金額消費發票即可與「傑琪」合影，並贈一份「熊幸福香氛吊卡」。位於午後派對時光區的浪漫童趣「玩轉咖啡杯」，單次搭乘80元，民眾持夢時代APP活動券，兩人同行享百元專屬優惠。另持華南夢時代聯名卡，單筆消費滿千元贈限量「小熊學校迷你花束」。現場附設限定姓名貼機、拍照機、氣球相印機及IG相片列印機，讓熊粉們逛完展場也能將可愛的傑琪與小熊哥哥們帶回家收藏！

小熊學校の花漾樂園特展

日期：6/20(六)～7/27(一)

地址：高雄市前鎮區中華五路789號8樓時代會館（夢時代購物中心）