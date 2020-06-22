端午連假花東旅遊夯　高公局曝國5「這些時段」塞爆

▲端午連假國道將湧入大量車潮。（圖／高公局提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

本周將迎來端午節連續假期，交通部高速公路局今（22）日表示，此次連假是疫情趨緩後的第一個連假，研判國道5號將出現大量返鄉及旅遊車潮，全日恐長時段處於車多壅塞的情形，為了分散端午節連假尖峰時段車流，連假期間將實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。

高公局發布新聞稿表示，通過觀光局20日發布的預估住房率資訊，連假宜花東之住房率最高可達7-9成，其中花蓮次日住房率已近91%，呼籲民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，減少自行開車，透過國道交通管制措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上，便利又省時。

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▲109年端午連續假期國道收費措施。（圖／高公局提供）

高公局也提醒用路人，在連假期間行前除了檢查車況外，也應該利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，國5南向壅塞時，建議改道台9或106乙；另當蘇澳出口回堵時，往花蓮之民眾請由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北之用路人請改駛台9替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開雪山隧道塞車，任何有關於高速公路路況資訊，都可以撥打免付費24小時客服專線1968詢問。

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