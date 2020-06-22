淡水古蹟博物館「百年雞蛋花」盛開！小白宮搶拍異國風美照

▲淡水古蹟博物館「百年雞蛋花」盛開。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

新北市立「淡水古蹟博物館」長年以異國風建築吸引不少遊客，如今位於「小白宮」（關稅務司官邸）前院的雞蛋花盛開，據悉是百年多前英國人在此栽種，已被新北市府公告列管為「珍貴樹木」，爆美的雞蛋花與花香，預計在端午連假期間（6/25～6/28）招來一波追花潮，拍出花與建築的異國風美照。

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▲淡水古蹟博物館小白宮前的雞蛋花，已屹立百年之久，被新北市府公告列管為「珍貴樹木」。（圖／淡水古蹟博物館）

「淡水古蹟博物館」關稅務司官邸（小白宮）前院的雞蛋花，已屹立於小白宮有百年之久，被新北市府公告列管為「珍貴樹木」，雞蛋花瓣外部呈現乳白色，內部艷黃，如同煮熟剝開後的雞蛋，因此得名，不過也有粉紅色的品種，冬天則因樹葉掉光後形似鹿角，故又稱為鹿角樹。

▲▼滿滿的雞蛋花吸引許多遊客特地前往，再搭配博物館異國風情的建築，讓人拍照拍不停。（圖／淡水古蹟博物館）

淡古表示，每當花開時節，滿滿的雞蛋花總是吸引許多人特地前來，再搭配博物館異國風情的建築，讓人拍照拍不停。而除了小白宮的雞蛋花現正盛開外，鄰近的淡水街「長多田榮吉故居、也有雞蛋花，雖然花量不多，相較於歐式的殖民式建築，有濃濃日本風的故居拍起照來也不輸小白宮，還可坐在庭院遠眺觀音山。

端午連假期間6/25（四）～6/28（日）淡水古蹟博物館正常開放，每日9時30分開館至17時，週六、日延長至18時，門票每張80元，可參觀紅毛城、小白宮及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠。另外，淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、滬水一方3樓積木共和國及5樓藝文空間等，則是不分對象，全年度免費參觀。

淡水古蹟博物館

新北市淡水區中正路一段6巷32-2號

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