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報復性出遊來了！高鐵端午連假車票狂賣51萬張　南下、北上最尖峰時段曝

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▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵端午連假期間，已完成51萬多張車票訂位。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，即將到來的端午連假預計將湧現「報復性出遊潮」，高鐵統計，截至今（22）日上午11時為止，已完成約51萬餘張車票訂位。目前24日南下13時以後、24日16時以前，以及28日北上9時以後為最尖峰時段，高鐵提醒，連假期間實施全車對號座，不販售自由座，建議旅客提早買票。

高鐵端午節疏運共加開219班次列車，南下119班、北上100班，總計6天提供921班次列車的旅運服務，截至今（22）日上午11時為止，已完成約51萬餘張車票訂位。

請繼續往下閱讀...

▲台灣高鐵端午節疏運期間熱銷車次集中時段，截至22日上午。（圖／高鐵提供）

▲截至22日上午，台灣高鐵端午節疏運期間熱銷車次集中時段。（圖／高鐵提供）

6/24~6/29各車次車票預售情形，其中，6月24日南下13時以後、6月25日南下16時以前，以及6月28日北上9時以後之尖峰時段多數車次持續熱銷，建議尚未購票的旅客可多加利用6/24（三）上午時段提前返鄉，並利用6/27（六）北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘6/29清晨時段加開之車次。

高鐵表示，除尖峰熱銷時段外，假期間各時段均仍有充足座位，旅客可透過高鐵企業網站「銷售資訊」預先查詢仍有空位車次。後續也會觀察旅客訂位狀況，並依照運能調度及旅客需求，評估機動加開車次之可能性。

▲▼嘉義高鐵站,高鐵嘉義站,高鐵人潮。（圖／記者賴文萱攝）

▲端午連假期間，高鐵實施全車對號座。（圖／記者賴文萱攝）

提醒旅客，6/24（三）至6/28（日）高鐵所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，6/29（周一，假期後上班日）則維持自由座服務。

另外，端午節疏運期間部分加開班次抵達終點站時已逾23:59，6/24南下有3班（1335、1337、1297）、6/28北上計有4班（1336、1576、1698、1296），敬請搭乘此7班次列車的旅客，提早安排到站後之接駁方式。

高鐵已特別協調嘉義、台南、桃園、新竹站之高鐵快捷公車增開末班接駁車，並請各車站之排班計程車配合末班車時間，歡迎旅客多加利用。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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