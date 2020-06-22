　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2020上半年10大熱銷書出爐　TOP1出版短短3個月已火速3刷

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

momo「2020上半年圖書熱銷榜」出爐（圖／momo提供）

▲東野圭吾全新代表作《祈念之樹》一推出後造成轟動，日本版火速三刷，在台灣網路書店也奪得2020上半年書榜熱銷王。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

上半年受疫情影響，民眾宅在家的時間變多，打電動、追劇等成為熱門室內娛樂活動，但看書的人也不少，挽救了低迷許久的閱讀風氣，網路書店在日前公布「2020上半年圖書熱銷排行榜」，觀察到民眾面對生活與工作的壓力，「自我提升」與「紓壓解放」兩大類書籍最受矚目，從文學類、心靈勵志、語言工具書、投資理財4大類別皆榜上有名。

momo網路書店觀察，上半年銷售額、購買人數皆較去年同期衝破2倍成長，而最新出爐的2020上半年圖書熱銷排行榜，TOP1由東野圭吾的全新代表作《祈念之樹》奪下，該書籍不僅吸引台日攜手企劃，才上市短短3個月，日本版已火速3刷，6月初再上慶功星光版。熱銷TOP2為持續暢銷的《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》，TOP3則是超人氣暢銷童書《屁屁偵探讀本（1～5冊）》。

momo「2020上半年圖書熱銷榜」出爐（圖／momo提供）

▲《原子習慣》出版至今依舊暢銷不墜，不僅是momo網路書店2020上半年圖書熱銷TOP2，也是博客來商業理財暢銷榜常勝軍。（圖／momo提供）

momo「2020上半年圖書熱銷榜」出爐（圖／momo提供）

▲超人氣暢銷童書《屁屁偵探讀本》。（圖／momo提供）

熱銷榜TOP4～10依序為：《旋元佑文法》、《以我之名：寫給獨一無二的自己》、《這世界很煩 但你要很可愛》、《跟著柴鼠學FQ 做自己的提款機》、《我畢業五年 用ETF賺到400萬》、《2020唐綺陽星座運勢大解析》、《TOP10；New TOEIC多益新制黃金團隊5回全真試題＋詳解》。momo網路書店6月再推出「閱讀城市」活動，特選上萬冊超值好書推出超殺優惠69折起；購買指定書籍、單筆消費滿500元，還可加碼登記索取書店限量66折折價券。

最近適逢畢業季，又將有一批社會新鮮準備進入職場，看好這波求職需求，博客來推出年度最大商管書展「職場練習生｜備戰指南」，即日起至8月8日止，集結中文書、外文、簡體、雜誌，合計超過3,500件參展書籍，全面5折起，活動期間還可以66元加購精選商業特刊。不過今年受到疫情影響，就業市場低迷，不少應屆畢業生「超前部署」，已帶動博客來上半年商業理財類書籍業績較去年同期成長超過1成。

博客來「職場練習生」書展（圖／博客來提供）

▲博客來即日起推出「職場練習生」書展，全面5折起。（圖／博客來提供）

博客來指出，依銷售數據，以自我成長書籍為主的「成功法」類型業績成長3成以上，可見在職缺減少的壓力下，年輕人正試圖透過精進自己取得更好的就業條件，像是站上商業理財暢銷榜常勝軍的《原子習慣》至今已賣出數萬本，購買主力逾半數為30歲以下會員，亦為成功法代表書籍。

另外，「投資理財」也成為社會新鮮人最關心的議題之一。博客來表示，投資理財類書籍業績翻倍成長，「財富自由」為跨世代閱讀關鍵字，年輕世代對於理財的關注程度也較過往高，像是銷售累積有上萬本的《我畢業五年，用ETF賺到400萬》，以及人氣理財Youtuber作品《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》，開賣首週即賣破2千本，其中30歲以下年輕讀者超過佔3成以上。

而3月起疫情更加嚴峻，消費者對於「經濟/趨勢」類書籍需求明顯增加，也帶動業績成長2～3成，顯示大家都想在困境中觀望未來可能會產生的新趨勢，像是《斷鏈之後》、《激進市場》、《Google、臉書、微軟專家教你的66堂科技趨勢必修課》都是讀者關心的焦點新書。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／館長出庭不認罪　健身工廠老闆爆氣回應了
網購、賣場都買不到口罩！內行激推「這地點」疊滿滿：價格也很佛
快訊／北市府准了遠雄建照申請　大巨蛋最快6月底復工
桃園大溪老街傳槍響！　男「全身多處中彈」倒臥血泊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2020上半年10大熱銷書出爐　TOP1出版短短3個月已火速3刷

後疫情時代你做對了嗎？抗菌不夠！「日本No.1洗衣膠囊」持續抑制99.9%細菌滋生

國旅大爆發！飛離島「偽出國」人氣夯　小尺寸行李箱狂賣破百件

太搶手！好市多再賣中衛彩色口罩「不到1小時完售」

豆漿控看過來！「自然零豆乳優格」全新登場　口感清爽不甜膩

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

屈臣氏網店大當機！中衛5色口罩開賣不久進不去　仍搶修中

最新「藥妝店口罩懶人包」！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色

影／好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

2020上半年10大熱銷書出爐　TOP1出版短短3個月已火速3刷

後疫情時代你做對了嗎？抗菌不夠！「日本No.1洗衣膠囊」持續抑制99.9%細菌滋生

國旅大爆發！飛離島「偽出國」人氣夯　小尺寸行李箱狂賣破百件

太搶手！好市多再賣中衛彩色口罩「不到1小時完售」

豆漿控看過來！「自然零豆乳優格」全新登場　口感清爽不甜膩

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

屈臣氏網店大當機！中衛5色口罩開賣不久進不去　仍搶修中

最新「藥妝店口罩懶人包」！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色

影／好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了

近八成經理人認為股市被高估！長線看好科技及醫療兩大產業

「有河書店」最快7月北投重啟！未來靠山不靠河　為書店光景守到最後一刻

Apple嗆王惟立「看看自己長成這樣」　丫頭尷尬：她喝醉很可怕

竹市終身教育機構7月1日重啟　社區大學、樂齡學習開課

北京確診下降但「疫情仍嚴峻」　3人確診「2工地封閉管理」

古早粽、鹼粽、客家粽藏身竹市市場　私藏名單曝光

新安東京海上產險總經理由林榮泰接任　「21年產險精算資歷」帶領優勢地位

南投縣政府新、卸任警察局長交接　縣長林明溱主持並監誓

善耕365／童聲應援接力各方響應　防疫新生活啟動志工力

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

絕美五官＋犯規身材「仙女級禮生」　自家火鍋店魔鬼深V開唱

消費熱門新聞

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

中衛口罩開賣不久屈臣氏網店大當機

屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色

家樂福6/21第3波口罩開賣　百樣商品買一送一

好市多再賣中衛彩色口罩⋯不到1小時完售！

網購數據揭6成南部粽被北部人買走

中衛+4大MIT醫療口罩　今下午再開賣

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

台彩加碼7億　想發財趁端午

Switch動森機凌晨1點線上開搶！

「7-11卡通大聯萌」特賣

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

機能茶飲跨界！酷炫號召「多人運動」連爸媽也揪下海

更多熱門

相關新聞

山城南投偏鄉童閱讀無障礙

山城南投偏鄉童閱讀無障礙

南投縣幅員廣大，山區交通不便，造成民眾進入公共圖書館利用館藏資源困難，在各鄉鎮市間產生明顯城鄉差距，南投縣政府文化局秉持「主動、溫暖、多元」行動服務概念，即日起到6月21日在國姓鄉、信義鄉及仁愛鄉等偏鄉地區，辦理8場「山城南投閱讀無障礙活動」閱讀推廣活動。

博客來曬書節登場　全面1折起

博客來曬書節登場　全面1折起

疫情增加電子書閱讀時間　平均每週最多5小時

疫情增加電子書閱讀時間　平均每週最多5小時

英文會考強調素養、閱讀理解

英文會考強調素養、閱讀理解

會考自然重閱讀、圖表

會考自然重閱讀、圖表

關鍵字：

網路書店閱讀圖書看書東野圭吾原子習慣

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

印度急買33架戰機！專家：買錯了

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

雞排妹「無碼高清辣照」開放下載！

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面