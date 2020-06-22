2020上半年10大熱銷書出爐　TOP1出版短短3個月已火速3刷

▲東野圭吾全新代表作《祈念之樹》一推出後造成轟動，日本版火速三刷，在台灣網路書店也奪得2020上半年書榜熱銷王。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

上半年受疫情影響，民眾宅在家的時間變多，打電動、追劇等成為熱門室內娛樂活動，但看書的人也不少，挽救了低迷許久的閱讀風氣，網路書店在日前公布「2020上半年圖書熱銷排行榜」，觀察到民眾面對生活與工作的壓力，「自我提升」與「紓壓解放」兩大類書籍最受矚目，從文學類、心靈勵志、語言工具書、投資理財4大類別皆榜上有名。

momo網路書店觀察，上半年銷售額、購買人數皆較去年同期衝破2倍成長，而最新出爐的2020上半年圖書熱銷排行榜，TOP1由東野圭吾的全新代表作《祈念之樹》奪下，該書籍不僅吸引台日攜手企劃，才上市短短3個月，日本版已火速3刷，6月初再上慶功星光版。熱銷TOP2為持續暢銷的《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》，TOP3則是超人氣暢銷童書《屁屁偵探讀本（1～5冊）》。

▲《原子習慣》出版至今依舊暢銷不墜，不僅是momo網路書店2020上半年圖書熱銷TOP2，也是博客來商業理財暢銷榜常勝軍。（圖／momo提供）

▲超人氣暢銷童書《屁屁偵探讀本》。（圖／momo提供）

熱銷榜TOP4～10依序為：《旋元佑文法》、《以我之名：寫給獨一無二的自己》、《這世界很煩 但你要很可愛》、《跟著柴鼠學FQ 做自己的提款機》、《我畢業五年 用ETF賺到400萬》、《2020唐綺陽星座運勢大解析》、《TOP10；New TOEIC多益新制黃金團隊5回全真試題＋詳解》。momo網路書店6月再推出「閱讀城市」活動，特選上萬冊超值好書推出超殺優惠69折起；購買指定書籍、單筆消費滿500元，還可加碼登記索取書店限量66折折價券。

最近適逢畢業季，又將有一批社會新鮮準備進入職場，看好這波求職需求，博客來推出年度最大商管書展「職場練習生｜備戰指南」，即日起至8月8日止，集結中文書、外文、簡體、雜誌，合計超過3,500件參展書籍，全面5折起，活動期間還可以66元加購精選商業特刊。不過今年受到疫情影響，就業市場低迷，不少應屆畢業生「超前部署」，已帶動博客來上半年商業理財類書籍業績較去年同期成長超過1成。

▲博客來即日起推出「職場練習生」書展，全面5折起。（圖／博客來提供）

博客來指出，依銷售數據，以自我成長書籍為主的「成功法」類型業績成長3成以上，可見在職缺減少的壓力下，年輕人正試圖透過精進自己取得更好的就業條件，像是站上商業理財暢銷榜常勝軍的《原子習慣》至今已賣出數萬本，購買主力逾半數為30歲以下會員，亦為成功法代表書籍。

另外，「投資理財」也成為社會新鮮人最關心的議題之一。博客來表示，投資理財類書籍業績翻倍成長，「財富自由」為跨世代閱讀關鍵字，年輕世代對於理財的關注程度也較過往高，像是銷售累積有上萬本的《我畢業五年，用ETF賺到400萬》，以及人氣理財Youtuber作品《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》，開賣首週即賣破2千本，其中30歲以下年輕讀者超過佔3成以上。

而3月起疫情更加嚴峻，消費者對於「經濟/趨勢」類書籍需求明顯增加，也帶動業績成長2～3成，顯示大家都想在困境中觀望未來可能會產生的新趨勢，像是《斷鏈之後》、《激進市場》、《Google、臉書、微軟專家教你的66堂科技趨勢必修課》都是讀者關心的焦點新書。