疫情激起電子書閱讀力　平均每週閱讀時間多1～5小時

▲疫情期間，民眾大多宅在家，閱讀的時間也變多了。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

民眾因疫情減少外出，休閒娛樂方式也產生改變，其中看書成為一大樂趣，除了挽救低落的閱讀力，不少人也開始嘗試起看電子書，樂天Kobo指出，從閱讀器使用頻率來看，活躍用戶近兩個月成長幅度達5成以上，此外也從網路調查歸納出3大發現。

樂天Kobo電子書與樂天集團旗下市調公司Rakuten Insight，於4/16～4/20期間針對線上會員進行網路調查，該調查共回收1040份有效問券，結果發現一，62%受訪者曾閱讀過電子書，其中47%受訪者每周至少閱讀一次，20%只有偶爾或嘗試性閱讀；45歲以上則將近25%幾乎每天有閱讀電子書習慣。

發現二，43%受訪者表示，因疫情關係增加電子書的閱讀時間，平均每週成長1至5小時。受訪者增加閱讀的理由，有54.1%是因為在家時間增加，39.7%是因為外出購物的頻率降低。

發現三，疫情期間，樂天Kobo銷售業績月增約兩成，其中持續暢銷的商管書籍如《原子習慣》、《間歇高效率的番茄工作法》，與金融環境動盪相關的投資書籍《投資最重要的事》、《漫步華爾街的10條投資金律》，以及醫療類相關如《疫苗：兩種恐懼的拔河》，都在熱門銷售排行榜之列。

樂天Kobo電子書營運部長周立涵表示，開台以來持續推動電子書市場，並擴大不同年齡層的讀者，在此次疫情期間，也與台北市政府、國資圖合作推動居家隔離包與閱讀防疫包，提升民眾嘗試閱讀電子書的契機。目前Kobo會員集中在25～44歲之間，占比高達65%，為消費主力，而疫情期間新加入會員人數則較過去平均值成長兩成，也顯示出宅經濟帶動的電子書閱讀力道，目前台灣會員人數超過32萬人。