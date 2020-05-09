　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拚會考／英語考題強調素養、閱讀理解　背熟1200單字、耐心細心是關鍵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲國中會考16日、17日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考今年因疫情關係，不考英語聽力測驗，英語科將100％採計英語閱讀測驗成績，題數維持40至45題。吳限定律補習班英語教師湯姆提醒考生，歷屆考題是最理想的複習⼯具，⾄少寫過最近三到五年的歷屆考題，確實核對答案以後，一定要「分析答錯的題目」，弄清楚自己錯在哪裡，了解自己在這最後的幾天裡要補強什麼。

湯姆指出，這次的會考英文科雖然縮減第六冊將近三分之一的範圍，但是對於會考範圍影響程度很低，因為英文考題較不受課本內容限制。針對英文的「單選題」，湯姆說明，這15題是會考試卷中最簡單的題⽬，⽽這15題⼜分成「單字題」和「⽂法題」。

請繼續往下閱讀...

湯姆說明，國中基礎1200字與進階800單字表務必要背熟，了解常⾒⽂法概念背後涵義，時態變化、主被動關係、使役動詞、感官動詞、連綴動詞、單複數判斷、⼈稱動詞⼀致性等等，閱讀測驗⽐重儘管增加，擁有正確⽂法知識可以使克漏字題⽬的判別更精準。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師建議考生，考前每天練習2到3篇閱讀測驗，抓語感與訓練閱讀速度、精準度。（圖／記者林敬旻攝）

針對「題組」題，湯姆建議，題組題中的共26題裡，約有七篇是選擇題型的閱讀測驗，兩篇是克漏字題型的閱讀測驗。英⽂閱測題材範圍廣，著重「閱讀理解能⼒、跨領域情境、推論能力」。不熟悉英⽂的同學看到整篇幅的英⽂可能就會退縮了。

湯姆表示，其實會考英⽂並不難，掌握題⽬關鍵字後，再回頭去瀏覽⽂章內容會更易找出正確答案。考前⾄少每天要練習2到3篇閱讀測驗，抓語感與訓練閱讀速度、精準度。

湯姆也說，近年來考題強調素養，素養導向的題目是希望學生在文章中，找出線索、資訊，進行推論與解答，所以往往文章較長，資訊量較大，相對也是在考驗學生的耐心與細心，建議學生遇到這類題目，一定要靜下心，才能正確的找出解題資訊。

對於今年開窗考試，湯姆也說，部分考場勢必會有噪音影響，所以建議少生最近在複習的時候，可以先讓自己適應在這樣的環境下答題，降低噪音對自己的干擾。最後，提醒考⽣，要注意⾃⼰考前的作息時間，有好的精神才能在會考發揮出⾃⼰最棒的表現。
 

ET快訊
她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA...得知真相秒
13年前野柳「A062無名浮屍」是爸爸！兒在無主墓區崩潰痛哭
黃捷妹妹現身直播大爆料！網驚呼「長得超不像」：是肌肉型
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抗議基地台後悔了！網憶「當年台東新化村」慘例...嘆台灣2大奇景：很諷刺

溫柔五月天　黃偉哲表揚台南市62位年度「最家女主角」

新北紓困案衛福部澄清「未拒收」　母親節泡湯加班趕工！

染疫後撐不到3天亡！護理師超錯愕「病情變化太快」：四肢水腫儼然是另一個人

拚會考／英語考題強調素養、閱讀理解　背熟1200單字、耐心細心是關鍵

「小黃領6萬補助」民眾不爽喊拒搭！林佳龍：不要污名化司機

胖老爹曾遭預測倒光！一看生意還是好「有些要排1HR」　網分析：外送救起的

熱點要增要刪「差很大」！林佳龍：雙北很積極、高雄台南都不想公布

新冠肺炎宅在家「悶爆」　專家推解憂水果改善負面情緒

台南響應防疫新生活　社大與樂齡中心重新復課！

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

白汪遭綁繩勒脖！丟10M深河壩　暖心副園長「坐吊車救起」急送醫

又是道偽泰菜！泰國沒有椒麻雞 網紅怒噴...網笑：又上一課了XD

抗議基地台後悔了！網憶「當年台東新化村」慘例...嘆台灣2大奇景：很諷刺

溫柔五月天　黃偉哲表揚台南市62位年度「最家女主角」

新北紓困案衛福部澄清「未拒收」　母親節泡湯加班趕工！

染疫後撐不到3天亡！護理師超錯愕「病情變化太快」：四肢水腫儼然是另一個人

拚會考／英語考題強調素養、閱讀理解　背熟1200單字、耐心細心是關鍵

「小黃領6萬補助」民眾不爽喊拒搭！林佳龍：不要污名化司機

胖老爹曾遭預測倒光！一看生意還是好「有些要排1HR」　網分析：外送救起的

熱點要增要刪「差很大」！林佳龍：雙北很積極、高雄台南都不想公布

新冠肺炎宅在家「悶爆」　專家推解憂水果改善負面情緒

台南響應防疫新生活　社大與樂齡中心重新復課！

抗議基地台後悔了！網憶「當年台東新化村」慘例...嘆台灣2大奇景：很諷刺

溫柔五月天　黃偉哲表揚台南市62位年度「最家女主角」

實場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」和美手機剩1格

新北紓困案衛福部澄清「未拒收」　母親節泡湯加班趕工！

金毛汪坐浴室乖等...落寞背影吸引媽注意　背後原因網驚：怎麼可能！

專家警告：冰河融化釋放「古微生物」　恐引發下一波全球疫情

私闖社區還挑釁！恐怖送貨員「出拳痛毆老人家」　女兒氣炸：在國外早被槍斃

你噴我洗！罷韓團體夜襲人行道噴水「666投票罷」　高市府半夜派員洗白

蔡阿嘎體驗分娩痛爆狂喊停！　二伯大笑「生小孩沒在等的」…大批媽媽共鳴湧入

鄰家女警台語宣導交安防疫　親切喜感引熱議

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

生活熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

台大醫學系榜首「吐心聲」　未來想成為兒科醫生

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

竹縣小吃店　採實名+梅花座

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

漢他病毒出血熱今年已5例「創20年最高」

「160cm、58kg」妹子被喊肥　網戰翻！

泰國根本沒有椒麻雞！　他怒轟：台灣人自導自演

更多熱門

相關新聞

會考自然重閱讀、圖表

會考自然重閱讀、圖表

國中會考自然科於17日上午登場。吳限定律補習班自然老師郁閔建議考生，可多關注時事，如新冠肺炎病毒的分類與特性、台鐵殺警案的思覺失調中神經傳導與腦部構造、消毒用的次氯酸水酸鹼性與解離、消毒酒精濃度與殺菌原理等。並也建議考生，考前最後衝刺，可以放棄「較難」的計算題，加強觀念導正、閱讀題目抓重點能力、熟悉各類實驗以及分析圖表圖形能力。

兒少協會辦歡慶端午祝學員會考「包中」！

兒少協會辦歡慶端午祝學員會考「包中」！

會考國文7類拿高分考題　補教師建議這樣考寫作

會考國文7類拿高分考題　補教師建議這樣考寫作

國中會考考生提早半小時到場戴口罩、量體溫

國中會考考生提早半小時到場戴口罩、量體溫

生活情境題是趨勢！補教師曝會考數學拿A++關鍵

生活情境題是趨勢！補教師曝會考數學拿A++關鍵

關鍵字：

會考英語素養閱讀單字

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

男友IG有2種照片　代表容易出軌

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面