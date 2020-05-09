拚會考／英語考題強調素養、閱讀理解　背熟1200單字、耐心細心是關鍵

▲國中會考16日、17日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考今年因疫情關係，不考英語聽力測驗，英語科將100％採計英語閱讀測驗成績，題數維持40至45題。吳限定律補習班英語教師湯姆提醒考生，歷屆考題是最理想的複習⼯具，⾄少寫過最近三到五年的歷屆考題，確實核對答案以後，一定要「分析答錯的題目」，弄清楚自己錯在哪裡，了解自己在這最後的幾天裡要補強什麼。

湯姆指出，這次的會考英文科雖然縮減第六冊將近三分之一的範圍，但是對於會考範圍影響程度很低，因為英文考題較不受課本內容限制。針對英文的「單選題」，湯姆說明，這15題是會考試卷中最簡單的題⽬，⽽這15題⼜分成「單字題」和「⽂法題」。

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湯姆說明，國中基礎1200字與進階800單字表務必要背熟，了解常⾒⽂法概念背後涵義，時態變化、主被動關係、使役動詞、感官動詞、連綴動詞、單複數判斷、⼈稱動詞⼀致性等等，閱讀測驗⽐重儘管增加，擁有正確⽂法知識可以使克漏字題⽬的判別更精準。

▲補教師建議考生，考前每天練習2到3篇閱讀測驗，抓語感與訓練閱讀速度、精準度。（圖／記者林敬旻攝）

針對「題組」題，湯姆建議，題組題中的共26題裡，約有七篇是選擇題型的閱讀測驗，兩篇是克漏字題型的閱讀測驗。英⽂閱測題材範圍廣，著重「閱讀理解能⼒、跨領域情境、推論能力」。不熟悉英⽂的同學看到整篇幅的英⽂可能就會退縮了。

湯姆表示，其實會考英⽂並不難，掌握題⽬關鍵字後，再回頭去瀏覽⽂章內容會更易找出正確答案。考前⾄少每天要練習2到3篇閱讀測驗，抓語感與訓練閱讀速度、精準度。

湯姆也說，近年來考題強調素養，素養導向的題目是希望學生在文章中，找出線索、資訊，進行推論與解答，所以往往文章較長，資訊量較大，相對也是在考驗學生的耐心與細心，建議學生遇到這類題目，一定要靜下心，才能正確的找出解題資訊。

對於今年開窗考試，湯姆也說，部分考場勢必會有噪音影響，所以建議少生最近在複習的時候，可以先讓自己適應在這樣的環境下答題，降低噪音對自己的干擾。最後，提醒考⽣，要注意⾃⼰考前的作息時間，有好的精神才能在會考發揮出⾃⼰最棒的表現。

