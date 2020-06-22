高雄女遭家暴…被安置親戚家！她驚喊「不要」淚曝：他說我身材像外婆年輕時

▲小凡遭母親家暴，案經警方介入並要將她安置在親戚家，她崩潰吐出曾遭外公猥褻，警方嚇傻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者陳韻如／高雄報導

現年21歲的女子小凡（化名）2年前遭到母親家暴，經友人報案後，警方詢問是否協助安置於親戚家，但她極力反抗，經詢問後，她才崩潰吐出，11歲時遭到外公摸胸猥褻，甚至還說，「你的身材愈來越像外婆年經的時候」，讓她相當崩潰。法院審理後判小凡外公3年6個月徒刑，他不服提出上訴，遭高雄高分院駁回。

判決指出，小凡2010年8月間在外公家的房間午睡時，外公突然走進房間對她說，「你的身材越來越像外婆年輕的時候」，接著伸出手撫摸她的背，再隔著衣服撫摸她胸部。過程中，小凡外公似乎還不滿足，竟誇張的直接將手伸進其內衣裡撫摸，時間長達10分鐘，讓小凡嚇得不知所措。

事發後，小凡曾經跟母親說過遭外公猥褻之事，但卻不了了之。直到2018年8月，小凡遭到母親家暴，警方到場處理後，詢問她是否需安置在親戚家而遭到拒絕，小凡這才說出遭到外公猥褻，警方一聽當場驚呆，便立刻介入調查，而高雄地檢署最後也將小凡外公依法起訴。

然而，小凡外公到案後矢口否認犯行，還辯稱是因為小乃要替他按摩，但因為力道不夠，他為了示範如何按才碰觸小乃身體，並沒有撫摸胸部。誇張的是，小凡外公還說，小凡因為交男朋友，還發生關係，小凡母親發現後要對男方提告，而為了反擊，再加上想要搬出去跟男朋友同居，才誣告他猥褻。

法官審理時，傳喚小凡外婆，而她出面證稱，小凡有告訴過她自己遭到外公猥褻，而她也曾安慰，「都是過去事了別想太多」，法官因此認定小凡外公犯行，並依妨害性自主罪判刑3年6個月。小凡外公不服提出上訴，最後遭到二審法官駁回。全案上訴三審審理中。

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