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國民黨不放棄高雄　江啟臣勸進「換肝神醫」陳肇隆參戰

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▲▼高雄長庚名譽院長陳肇隆出面受訪，表示顏清標手術順利，父子均安。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，但對國民黨而言是相當艱辛的一役。外傳國民黨主席江啟臣曾徵詢、勸進有「換肝之父」稱號的長庚醫院名譽院長陳肇隆出馬角逐市長補選，黨內人士證實確有此事，但陳肇隆第一時間已婉拒，而黨中央目前仍不放棄從各管道勸進他參選。

據了解，2016大選時，時任主席朱立倫就曾考慮邀請陳肇隆擔任副手，而江啟臣日前也已透過管道安排和陳肇隆見面，不過陳肇隆當面拒絕。黨內人士指出，陳肇隆和陳其邁都是醫生背景，但陳肇隆在醫界地位以及醫界威望都比陳其邁高，確實是一重量級人選，黨內仍未放棄。

黨內人士透露，在罷韓結束後，國民黨其實也有鎖定在地的年輕人參選，曾徵詢過「北漂最美主持人」李明璇，因為她完全符合「在地」加「年輕」的優勢，但她僅27歲，不符合直轄市長須滿30歲的規定。

此外，像是前主播沈春華、學者廖達琪、黨副秘書長柯志恩都被外界點名。黨內人士分析，女性人選可以跟陳其邁做對比，淡化罷韓的衝擊。不過，沈春華戶籍台北、柯志恩戶籍新北，廖達琪則是意願也不高。

國民黨目前已有多人表態參選，包括高雄市民政局前局長曹桓榮，前國民黨行管會副主委李福軒、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷，及高雄市議員李雅靜、黃紹庭、蔡金晏等人。

國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計本週三（24日）在高雄舉辦行動中常會時公布人選。

▼李明璇。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼李明璇。（圖／記者楊蕓攝）

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