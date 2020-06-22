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社會 社會焦點 保障人權

9歲女遭親生母狂砍多刀恐毀容！她加護病房醒來問大人：我怎麼受傷了？

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記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區21日上午發生一起29歲媽媽持刀砍傷9歲女兒的家暴案件，事件發生後，林姓女童的外公慌忙地將她抱上救護車，經院方診視發現女童手部、臉部及頸部受有深淺不一的疑似刀傷，幸未有生命危險，目前正在加護病房觀察。女童就讀的小學校長獲知消息後即到院關心，女童治療甦醒後看著身上的傷勢卻彷彿什麼都不知道，向大人們問「我怎麼受傷了？」，令人相當心疼。

▲▼台中女童遭母砍傷，搶救畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

林姓女童的外公慌忙地將她抱上救護車。（圖／記者白珈陽翻攝）

這起震驚社會的家暴事件發生於21日上午10時許，事發當時女童的母親疑似因為情緒不穩，因此疑似拿刀砍傷女童，造成女童脖子、臉、手部多處疑似刀傷，而女童母親當下疑似自殘，自己身上也有傷痕，女童外公見狀，嚇得將她一把抱上救護車，送往中國醫救治；女童母親也一併就醫。女童到院時，雖未大哭大鬧，但神情恍惚，院方為謹慎，將女童安排加護病房入住，目前沒生命危險。

女童就讀的國小校長昨日獲悉消息後，即前往醫院探視，林姓女童治療甦醒後竟稱不曉得發生什麼事，還向大人詢問：「我怎麼受傷了」，讓人不捨。校方表示，將會持續給予女童及其家屬協助和關心。

據了解，女童平時由外公、外婆隔代扶養，近日因外婆罹癌，全家的收入來源幾乎全靠外公支撐，而其母親前陣子本來在擔任外送員，但最近又不知為何離職。

附近鄰居表示，女童個性相當乖巧，見到人都會打招呼，模樣相當可愛。據悉，女童母親與其生父未婚生子，2人分開後，女童跟著母親生活。後來，女童母親與一名女性伴侶結婚，一家人同住在一塊，但近日不知道為何，2人分居，女童母親疑似因為感情問題，再加上經濟壓力大，才一時衝動發生憾事。

社會局家防中心表示，目前先靜待女童平安出院，社工會評估女童家屬的照顧意願和照顧能力，以親屬優先，即使最後安排住在親屬家，也不會讓母親知道女童被安置在哪個親屬家，若是評估後都不適合，會將女童安排到安置機構。整起事件檢警也已介入調查。

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