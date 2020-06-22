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喪禮上重逢...他勾前女友辦公室交纏！正宮見衣服散落崩潰：我結婚她還幫收禮金

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▲桃園市某人妻與公司邱姓長官發生婚外情曝光挨人夫提告，誣指長官脅迫性侵反挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲人夫與前女友舊情復燃，正宮在他辦公處發現小三衣服，崩潰提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／新竹報導

人妻小亭（化名）與丈夫阿宏（化名）辦婚宴時，找來阿宏前女友小凡（化名）幫禮金。孰料，17年後小亭的母親過世，小凡前來弔唁，與阿宏重啟聯繫，2人舊情復燃，多次單獨外出、互動親密，讓小亭大為崩潰。誇張的是，小凡還直接向小亭嗆明，「我不可能再把他讓給你，我就是小三，有本事就去告我！」法官審理後，判小凡須賠償小亭20萬元。

根據判決，小亭提告主張，她與阿宏2002年舉辦婚宴，當時小凡還來擔任收禮金人員，明確知道阿宏跟她是夫妻，但沒想到，2019年3、4月間她母親過世，小凡前來弔唁，因此與阿宏重啟聯繫，2人立刻舊情復燃，互稱老公老婆，並多次出遊、出國、牽手、搭肩，甚至在彼此住處過夜等，直到被她發現阿宏辦公處有小凡的衣物後，才知道2人姦情，氣得對2人提告求償。

法官事後調查，過去民法關於結婚成立的要件是採「儀式婚」，小亭2002年與阿宏舉辦婚宴，法律上來說婚姻關係是成立的，但小凡卻仍與阿宏交往，2人還多次互傳「愛你」的訊息。

此外，阿宏也曾多次向小亭表示，「我愛小凡」、「我老婆是小凡」等，而小凡更直接向小亭明嗆，「我小凡隨便你，我不可能再把他讓給你，我就是小三，告我，有本事就去告我」等。

法官審理後認為，小凡明知阿宏已婚身分，仍與對方交往，逾越了一般男女正交往的分際，也嚴重侵害到小亭的配偶權，小亭還因此罹患憂鬱症，法官最後判小凡須賠償小亭20萬元。全案可上訴。

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