聽說室友帥炸！他流口水注兩針…趁男神昏睡「一口含下去」　17hrs後再來一次

▲男子見到同寢室友長相帥氣，竟下藥迷昏，並2度性侵得逞，法官判刑9年，另須賠償對方30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／嘉義報導

男子阿宏（化名）入住嘉義一間商旅，偶然聽見室友談及同房男室友阿凱（化名）長相帥氣，竟在豆漿內加入安眠藥讓阿凱喝下陷入昏迷，再趁機口交，且2度硬上得逞。案經阿凱提告，刑事部分阿宏被判刑9年；民事部分，法官最後判阿宏須賠償阿凱30萬元。

判決指出，阿宏2019年8月8日晚間入住嘉義一間商旅，與同房室友互不相識，在偶然之間聽到室友談及其中阿凱長想成熟帥氣，竟起邪念，於是到文化路夜市買了4杯豆漿，再到藥局買了2支針筒，返回商旅後再將自己平時服用的安眠藥以熱水化開後，用針筒注射進其中一杯豆漿，再趁著阿凱不在時，將其中正常的2杯豆漿分享給室友，而加料那杯則是放在阿凱床上。

阿凱隔天上午10時許回到商旅，阿宏立刻上前獻殷情，表示該豆漿是要請大家喝的，而阿凱也不疑有他，直接將豆漿一飲而盡，隨後就陷入昏迷。阿宏見阿凱熟睡不起，立刻對他口交，隨後硬上得逞。

阿凱一路昏睡了近17小時，而食髓知味的阿宏見阿凱持續昏迷，又再度下手，2度性侵阿凱得逞。

阿凱醒來後驚覺遭到性侵，情緒相當崩潰，覺得自己身體骯髒，且感到嚴重噁心不舒服，因此憤而對阿宏提告求償。法官審理後，依妨害性自主罪判阿宏9年徒刑，全案上訴二審審理中，而民事部分，法官則判他須賠償阿凱30萬元。全案可上訴。

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