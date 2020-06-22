批連千毅「弱智+低能」　律師書面辯護書真的這麼寫！30頁內容曝衝突時間序

▲連千毅的委任律師葉銘進所寫的書面辯護內容，就已罵連表現近乎弱智、低能。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

「直播主之亂」的連千毅上周出庭，遭到自己的委任律師葉銘進重砲批評，說他偵訊審理期間的表現「近乎弱智、低能」，讓人驚訝的是，其實葉銘進準備近30頁的完整書面辯護內容，確實有寫到弱智跟低能的字眼，但書面辯護內容也還原了一連串連千毅涉入事件的時間序，替連千毅解釋所有的衝突，他都是被動反擊。

葉銘進的書面辯護內容指出，第一波衝突起因是雙方在網路上互嗆，先動手的是鄭又仁一方，他去年9月17日凌晨持刀械直搗連千毅直播倉庫，敲打大門叫囂挑釁，要連千毅出來！還砸毀監視器，事後更在網路嘲諷連千毅的直播事業蘭庭精品，連千毅似乎是嚥不下這口氣，他的人馬當晚就跑去砸鄭又仁的寵物店。

但事發後隔天下午，連千毅和鄭又仁先約在九如茶行和解，雙方才剛握手言和，晚上連千毅卻又聽到風聲說鄭又想來衝撞倉庫，果然事後倉庫前出現10多輛車輛叫囂，儘管員警在場戒備阻攔，還是被衝撞大門，也是因此才爆發連千毅的人馬，後續到寵物店開槍的事件。

葉銘進的書面辯護內容明確寫到，這兩次事件都是連千毅先被攻擊後，才做出的被動反擊，也顯示他所經營的蘭庭精品不是犯罪集團。至於辯護內容寫到「連千毅在偵審中的表現近乎弱智程度，起訴後的那段時間更可謂低能」，是因為他先前沒問過律師就自己寫信給法官，自行具狀聲請交保。

▲連千毅的委任律師葉銘進所寫的書面辯護內容，就已罵連表現近乎弱智、低能。（圖／ETtoday資料照）

其實，上周開庭口頭論述，葉銘進花了很大的篇幅解釋，當初連在看守所購買掌上型電視，原本是合乎規定的，但由於他直播主的身份，一舉一動都受社會大眾關注，因此遭到放大檢視，甚至連千毅本人事後不得購買電視，也讓其他同在看守所的人遭同等對待，對此，連千毅曾受不少壓力，葉銘進也說他認為媒體的大量關注，導致連千毅遲遲無法順利交保。

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