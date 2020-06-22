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萊爾富開賣「丹寧玫瑰色」口罩！全台限量2萬盒23日起配送

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▲▼萊爾富開賣「丹寧玫瑰色」口罩！全台限量2萬盒23日起配送。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣「丹寧玫瑰色」口罩！全台限量2萬盒23日起配送。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）進入後疫情時代，全台口罩自6月1日解禁，各家超商與通路也開始販售醫療口罩，而有別於常見的藍色、櫻花粉，萊爾富超商推出「丹寧玫瑰色」醫療口罩，6月23日起將陸續配貨至全台萊爾富門市，全台限量2萬盒，每盒50入特價349元，平均每家門市約配送15盒。

萊爾富今（22）日表示，將獨家推出「丹寧玫瑰色」醫療口罩，由台灣製造的「LAITEST 萊潔醫療」製作，主要是運用粉色的丹寧布率性的質地，讓醫療口罩多點變化，有別於一般常見的櫻花粉、淡粉紅系口罩，讓經典丹寧粉紅口罩保有原有的率性與從容，同時更兼具防疫與時尚。

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▲▼萊爾富開賣「丹寧玫瑰色」口罩！全台限量2萬盒23日起配送。（圖／萊爾富提供）

▲「丹寧玫瑰色」醫療口罩預計自6月23日起陸續配貨至全台萊爾富門市，全台限量2萬盒。（圖／萊爾富提供）

「丹寧玫瑰色」醫療口罩預計自6月23日起陸續配貨至全台萊爾富門市，全台限量2萬盒，每盒(50入)原價390元，特價349元，平均每家門市約配送15盒，民眾前往時可先致電門市詢問。未來萊爾富預計每週進貨，口罩顏色也可能每週不同，期望為民眾防疫新生活增添豐富的色彩。

▲▼萊爾富開賣「丹寧玫瑰色」口罩！全台限量2萬盒23日起配送。（圖／萊爾富提供）

▲「丹寧玫瑰色」的丹寧布面，紋路上有顆粒狀。（圖／萊爾富提供）

同時藥妝店龍頭屈臣氏也將於今（22）、明（23）日將在網路商店開賣中衛盒裝醫療口罩，且此次新增青蘋綠、櫻花粉、軍綠等3款特殊色，將分批次陸續上架，需要購賣的民眾這兩日可多留意網站公告資訊。

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