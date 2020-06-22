4大政黨支持度排名出爐　民進黨32.9%遙遙領先　民眾黨排第三

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨智庫22日發布「蔡英文上任滿月」民調，在政黨支持度部分，民進黨居領先地位，支持度為32.9%，其次為國民黨13.7%，兩者相差近20個百分點，另外，民眾黨支持度為6.6%，時代力量緊追在後，支持度為5.9%。

國家政策研究基金會助理研究員陳冠安表示，眾多機構民調都顯示蔡英文民意基礎相當高，但對於具體政策的整體滿意度43.6%，「可以看出蔡總統高施政滿意度有很大的灌水成份在，以及疫情大事件的蜜月效應，一旦失去保護傘後，民調支持度可能出現雪崩式下跌。」

陳冠安也提到，過去親綠機構常常聲稱民眾黨支持度已超過國民黨，但事實上國民黨總體支持率仍然超越民眾黨兩倍之多。民眾黨最近在高雄補選上主張「藍白合作」，但民眾黨的選民結構屬於北部都會型政黨，在高雄的支持率非常低，只有5.1%，國民黨則是它的3倍以上，「若未來雙方若要合作組大聯盟，從民調支持率來看，應該是民眾黨幫助國民黨參選人，才能最有效發揮在野大聯盟特質。」

此民調委託全國公信力民意調查公司，於6月14日至6月16日進行，調查對象為設籍台閩地區、年滿20歲的合格選民，調查方法為訪員電話訪問，配合電腦補助電話訪問系統進行。加權後成功樣本為1130個，在95%的信心水準下，最大誤差不超過正負2.92個百分點。

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