15國短期商務客縮短居檢上路　台大公衛：有一國「解封指數>1」

▲台大公衛學院副院長陳秀熙。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

商務人士短期入台可縮短居家檢疫今（22）日上路，共計15國符合首波低風險與中低風險名單。台大公衛學院表示，指揮中心公佈的名單中，幾乎與解封指數小於1個國家吻合，只有一個國家除外，這是因為該國患者恢復速度慢，所以解封指數才一直維持在1以上。

指揮中心6月22日起開放15國家或地區短期商務人士申請縮短居家檢疫時間，從低風險國家入境者，可於居家檢疫第5天申請自費篩檢；中低風險國家則可於入境7天後申請。

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被指揮中心列入第一波低感染風險名單的國家或地區分別為紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低感感染風險的國家或地區則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡。國人從上述國家入境也適用，名單每兩週會進行滾動式調整。

▲全由仍有32%國家解封指數大於1。（圖／記者嚴云岑攝）

台大公衛學院副院長陳秀熙日前公佈解封指數計算公式：〔確診人數÷康復人數X（1-致死率）〕-1。

陳秀熙表示，目前有68%的國家，解封指數小於等於一，幾乎都與指揮中心首波縮短商務入境居家檢疫名單吻合；解封指數大於1的32%國家，多位於美洲、中南美洲、非洲與部分南亞國家，其中被我國列為低風險名單的「不丹」也在列，這是因為患者恢復速度慢，才會讓解封指數仍維持在1.42。

目前全球新冠肺炎確診人數已突破900萬人，6月底前有望超過1000萬，其中已有50萬人死亡，康復率近50%。陳秀熙提到，台灣的新冠肺炎發生率為全球的1/60，致死率也極低，但在恢復經貿往來後，是否會造成反撲，還有待觀察。

台大公衛學院院長詹長權也表示，海島國家在防疫上有優勢，但經貿上一定要跟國際連結，但目前國際疫情，都只能做「防備性」的藥物介入，唯有疫苗研發，才能翻轉局面。

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