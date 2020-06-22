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北京兩會後再爆疫情　台大公衛：耐人尋味...恐早有3、4波感染

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▲台大公衛抗covid19說明會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲北京兩會後再爆疫情，台大公衛：耐人尋味。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣進入後疫情時代，但全球疫情仍嚴峻，尤其中國大陸北京在56天無本土病例後，6月11日起又爆發大規模群聚，至今（22）日已累積236例。台大公衛學院副院長陳秀熙表示，此次疫情爆發的時間點在兩會（政協、人大會議）之後，可謂「耐人尋味」，推測在6月前就有3至4波感染發生。

目前全球新冠肺炎確診人數已突破900萬人，6月底前有望超過1000萬，其中已有50萬人死亡，康復率近50%。陳秀熙提到，台灣的新冠肺炎發生率為全球的1/60，致死率也極低，但在恢復經貿往來後，是否會造成反撲，還有待觀察。

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陳秀熙另提到，北京在兩會後爆發群聚感染，與過去看到病毒特別容易感染到政治社交領袖不謀而合，此波疫情，也讓北京的再生指數（R0）在6月20日更飆到45.3。

▲台大公衛抗covid19說明會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台大公衛副院長陳秀熙教授。（圖／記者嚴云岑攝）

而爆發疫情的新發地市場，與去年底爆發首波感染的華南海鮮市場，也有人口往來密集等諸多共同條件，推測可能在遼寧就先爆發首波感染，潛在個案傳了3、4波，最後才在北京大爆發。陳秀熙表示，群聚感染爆出擴大感染的可能性非常高，雖然確診人數下降，但還要觀察2至3週，才知道有沒有擴散。

依據中國大陸統計，6月11日0時至6月21日24時，北京累計確診病例236例，在院236例。尚在觀察的無症狀感染者22例；無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，在院1例。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友曾指出，北京疫情已控制，「這一論斷基於科學，不是盲目的推斷，但防控不能鬆懈。」

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