「陸籍紐西蘭出發不符合」　指揮中心曝15國商務人士縮短居檢標準

▲防疫指揮官陳時中說民可申請縮短居家檢疫對象與條件。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心6月22日起開放15國家或地區短期商務人士申請縮短居家檢疫時間，從低風險國家入境者，可於居家檢疫第5天申請自費篩檢；中低風險國家則可於入境7天後申請。不過，指揮官陳時中強調，中國大陸籍人士，自疫情爆發後已暫停受理入境申請，因此無論從哪個國家出發，都無法入境，自然也無法申請縮短居家檢疫時間。

被指揮中心列入第一波低感染風險名單的國家或地區分別為紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低感感染風險的國家或地區則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡。之後每兩週會進行滾動式調整。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問中國大陸籍人士在低感染風險的紐西蘭工作，是否可以申請縮短居家檢疫？副指揮官陳宗彥回應，台灣從未開放具中國大陸身份者自主來台，疫情期間也暫停受理入境申請，就算來自低風險國家也一樣，不能入境，自然沒有居家檢疫縮短問題。

陳時中補充，開放商務人士來台除了看出發地外，國籍也須一併考量。若是美國人在紐西蘭工作，且登機前14天均無他國旅遊史，就符合居家檢疫放寬條件，可於5天後申請自費篩檢，取得陰性報告後，就可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天。不過，若來台停留超過90天者，就不符合此規定，入境後仍需完成居家檢疫14天。

指揮中心公佈的四項條件分別為：

(一) 依指揮中心宣布可入境之人士。

(二) 申請來臺停留天數小於3個月。

(三) 短期入境從事商務活動(如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等)商務人士。

(四) 出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史。