　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園22歲檢疫男「4度落跑」下場超悲劇！拒繳百萬崩潰　打工薪水全沒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法務部執行署桃園分署受理居家檢疫裁罰案，15日針對裁罰百萬元李姓義務人借住友人住處查訪，但無人在家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園分署查訪李男借住友人住處，但無人在家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許力方／綜合報導

桃園市22歲李姓男子2月底從中港澳入境後，4度落跑外出，被衛生局發現重罰100萬元，沒想到他竟領光存款，拒繳罰鍰。行政執行署桃園分署指出，已經扣下他的打工薪水2000多元，並發函通知說明，若仍拒繳，將聲請法院拘提、管收。

李男2月29日從中港澳地區入境，須配合居家檢疫14天，解除日期為3月15日，但民政系統3月2日通報失聯，警政人員查訪後發現，他3月2日、3日、5日及10日4度逃脫外出，均是外出逛街、買食物。

衛生局指出，李男為區公所通報居家檢疫失聯對象，經警政人員協尋查獲後，移送集中檢疫場所安置，但他明顯不願配合檢疫，仍持續擅離居家檢疫處所，警方蒐證屬實移案衛生局，3月12日已開立裁罰書，重罰100萬元。李男得知後崩潰，3月13日在檢疫所失控吞安眠藥大鬧，嚇壞媽媽將他送醫，結果又和醫護起衝突，對著眾人噴口水，最後強制戒護就醫。

▲法務部執行署桃園分署受理居家檢疫趴趴走裁罰案，15日進行查封作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園分署針對裁罰案進行查封作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男3月26日向衛福部提出訴願，由於自己獨居，必須出門購買食物，逼不得已之下才出門，希望能撤銷罰單，同時向被相關人員道歉，為先前脫序的行為致歉。

桃園分署6月20日受訪時指出，李男事後拒繳罰鍰，家人也表達沒有協助意願，他不僅將存款領光，不再使用該帳戶，又拒絕告知其他帳戶，疑似脫產規避強制執行，因此先依法扣下打工所得2000多元，並4度發函通知，限期說明繳款意願或規劃，若仍無效，將向法院聲請法院拘提，最終管收。

據悉，桃園分署4月至今已陸續收到移送強制執行案33件、31人，金額高達894萬元，截至20日，其中6件已經繳清，4件辦理分期，但目前仍有760多萬還在催繳。

►夏日玩農場

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
香港夫妻台東自殺亡！留字「很抱歉在台灣輕生」　民宿老闆崩潰了
21歲補充兵「退伍前夕」睡夢中暴斃　軍方出面回應了！
醫院下班被擄走！新北男「性侵24歲女凌虐」...5人圍觀錄影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園22歲檢疫男「4度落跑」下場超悲劇！拒繳百萬崩潰　打工薪水全沒了

「台中市夢想家青年籃球隊」選拔賽　盧秀燕現身開球現場歡呼

大甲媽最後一天遶境信眾暴增　鎮瀾宮：盡量晚上10點能安座

微醺之旅市集熱鬧登場　水保局邀品味在地葡萄酒莊文化

花蓮黃金峽谷落石砸傷3女遊客　2獲救、1女昏迷還在峽谷內

防範十足目虹彩病毒　黃偉哲視察關心台南養蝦場

臉書遭盜帳號心情低落　桃園女負氣離家騎車500公里到台東散心　

連假快到單身男女好孤單　婚姻路遙遠該怎麼辦？

農糧署結合中部5農會　在地食材推薦「中部好粽」供選購

內政部長徐國勇下鄉台東視察　肯定防救災及人員訓練

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

桃園22歲檢疫男「4度落跑」下場超悲劇！拒繳百萬崩潰　打工薪水全沒了

「台中市夢想家青年籃球隊」選拔賽　盧秀燕現身開球現場歡呼

大甲媽最後一天遶境信眾暴增　鎮瀾宮：盡量晚上10點能安座

微醺之旅市集熱鬧登場　水保局邀品味在地葡萄酒莊文化

花蓮黃金峽谷落石砸傷3女遊客　2獲救、1女昏迷還在峽谷內

防範十足目虹彩病毒　黃偉哲視察關心台南養蝦場

臉書遭盜帳號心情低落　桃園女負氣離家騎車500公里到台東散心　

連假快到單身男女好孤單　婚姻路遙遠該怎麼辦？

農糧署結合中部5農會　在地食材推薦「中部好粽」供選購

內政部長徐國勇下鄉台東視察　肯定防救災及人員訓練

中職／網羅戴順還不夠　統一獅繼續找洋投

傻眼！周杰倫師弟MV沒露臉　3週點擊「反速飆200萬」

陳時中拋擴大健保規模！健保費漲不漲「11月健保會討論」

國中妹左耳癢到爆！耳道竟爬滿「雪白斑紋」　醫嚇傻：天天戴耳機

被長官帶出場？中市府「俏秘書」秀美腿…IG內容曝：超荒謬的一天

11國境外生20日起解禁返台　教育部：6/20至7/5名單須提報

珍奶都是油！台灣最夯「爆肥小吃Top5」曝　營養師教一招爽吃…熱量秒減

「一柱擎天姐」領表了！確定籌錢選高雄市長　霸氣政見曝光

中職／猿象第二戰洲際6118人　本季新高紀錄！

不斷更新／兄弟滿壘出現雙殺打　7局樂天11比1領先

地方熱門新聞

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

22歲男落跑下場悲劇！打工薪水全沒了

消防栓測試回歸自來水公司

綠竹筍達人如何種好筍　挑好筍報您知

新北包種茶品茗　周末在希望廣場

全國大南瓜聚集淡水金色水岸

嘉市日環食無人機北香湖展演

碩士畢業林家君　返鄉種腎藥蘭

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

黃金峽谷落石砸3女　2獲救1待援

連假快到　單身男女好孤單

虎尾上千無主遺骸裝布袋　虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕

王浩宇又收到恐嚇信　內有2顆…

桃園郭祿手工米蛋卷　捲出好味道

更多熱門

相關新聞

罷王連署站遭施壓？桃市府回應了

罷王連署站遭施壓？桃市府回應了

高雄市前市長韓國瑜遭罷免成功後，桃園縣議員王浩宇成「報復性罷免」首波名單，但臉書「罷免王浩宇」19日卻控訴，位於桃園內壢的連署服務站遭到特定人士施壓，因此被迫關閉；國民黨前立委陳學聖怒轟「這是真的民主正義嗎？」對此，桃園市府新聞處長詹賀舜駁斥，「這是不實指控，陳學聖前委員身為政治人物也應該查核事實，不是成為不實言論的分享者。」

【搶進最新重劃區2】買在初始點！緊鄰成熟商圈　小檜溪建案單價30萬起跳

【搶進最新重劃區2】買在初始點！緊鄰成熟商圈　小檜溪建案單價30萬起跳

陳學聖批「罷王」連署站疑遭施壓關門：這是真的民主正義嗎？

陳學聖批「罷王」連署站疑遭施壓關門：這是真的民主正義嗎？

桃園女負氣離家500km！騎車到台東散心

桃園女負氣離家500km！騎車到台東散心

7個月女嬰疑遭父母虐殺　埋屍新屋沙灘

7個月女嬰疑遭父母虐殺　埋屍新屋沙灘

關鍵字：

桃園居家檢疫衛生局

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

李千那0偽裝現身兒子畢典！

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面