桃園22歲檢疫男「4度落跑」下場超悲劇！拒繳百萬崩潰　打工薪水全沒了

▲桃園分署查訪李男借住友人住處，但無人在家。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者許力方／綜合報導

桃園市22歲李姓男子2月底從中港澳入境後，4度落跑外出，被衛生局發現重罰100萬元，沒想到他竟領光存款，拒繳罰鍰。行政執行署桃園分署指出，已經扣下他的打工薪水2000多元，並發函通知說明，若仍拒繳，將聲請法院拘提、管收。

李男2月29日從中港澳地區入境，須配合居家檢疫14天，解除日期為3月15日，但民政系統3月2日通報失聯，警政人員查訪後發現，他3月2日、3日、5日及10日4度逃脫外出，均是外出逛街、買食物。

衛生局指出，李男為區公所通報居家檢疫失聯對象，經警政人員協尋查獲後，移送集中檢疫場所安置，但他明顯不願配合檢疫，仍持續擅離居家檢疫處所，警方蒐證屬實移案衛生局，3月12日已開立裁罰書，重罰100萬元。李男得知後崩潰，3月13日在檢疫所失控吞安眠藥大鬧，嚇壞媽媽將他送醫，結果又和醫護起衝突，對著眾人噴口水，最後強制戒護就醫。

▲桃園分署針對裁罰案進行查封作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）



李男3月26日向衛福部提出訴願，由於自己獨居，必須出門購買食物，逼不得已之下才出門，希望能撤銷罰單，同時向被相關人員道歉，為先前脫序的行為致歉。

桃園分署6月20日受訪時指出，李男事後拒繳罰鍰，家人也表達沒有協助意願，他不僅將存款領光，不再使用該帳戶，又拒絕告知其他帳戶，疑似脫產規避強制執行，因此先依法扣下打工所得2000多元，並4度發函通知，限期說明繳款意願或規劃，若仍無效，將向法院聲請法院拘提，最終管收。

據悉，桃園分署4月至今已陸續收到移送強制執行案33件、31人，金額高達894萬元，截至20日，其中6件已經繳清，4件辦理分期，但目前仍有760多萬還在催繳。

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