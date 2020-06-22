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短期商務客「縮短居檢」上路！開放15地入境者、4條件曝光　國人也適用

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記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心22日起開放短期商務人士入境，只要符合4項條件，備妥登機前3天檢疫報告、邀請廠商的相關文件、在台行程表與防疫計畫，就可申請將居家檢疫時間縮短至5至7天，但若計劃在台灣停留3個月以上者，仍應依規定完成14天居家檢疫。

指揮中心公佈的四項條件分別為：
1. 申請來台停留天數小於3個月。
2. 依指揮中心宣布可入境之人士。
3. 短期入境從事商務活動(如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等)商務人士。
4. 出發地為指揮中心公告之「低感染風險」或「中低感染風險」國家或地區，而且登機前14天沒有其他國家/地區旅遊史。

▲▼入出國自動查驗通關系統e-Gate,自動通關,出入境,出國,桃園機場。（圖／記者季相儒攝）

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▲指揮中心22日起開放短期商務人士入境，符合4項條件得申請縮短居家檢疫時間。（圖／記者季相儒攝）

低感染風險國家或地區包含：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。未來每2周會調整一次國家名單。

中低感染風險國家或地區包含：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。未來每2周會調整一次國家名單。

▲▼6/22商務人士入境規則。（圖／疫情指揮中心提供）

▲▼6/22商務人士入境規則。（圖／疫情指揮中心提供）

▲短期商務人士入境規則細項。（圖／疫情指揮中心提供）

民眾符合上述條件，即可向外交部相關單位提出申請，申請時須必須備妥登機前3天新冠肺炎陰性的檢疫報告、邀請廠商的相關文件、在台行程表與防疫計畫等。

完成申請的商務人士，若出發地為低感染風險國家或地區，入境後居家檢疫第5天得自費篩檢，出發地為中低感染風險國家或地區，入境後居家檢疫第7天得自費篩檢，只要篩檢結果為陰性，即可改為自主健康管理至入境後第21天。

自主健康管理期間，民眾仍要配合每日量體溫、雙向簡訊回報健康狀況，依行程表安排進行有限度之商務活動，實名制記錄每日活動與所有接觸人員，同時不得搭乘大眾運輸工具、儘量避免出入公共場所，外出時也須遵守全程戴口罩。

▲▼各類人士來臺限制一覽表。（圖／內政部移民署）

▲入境者若計劃在台灣停留3個月以上，仍應依規定完成14天居家檢疫。（圖／內政部移民署）

指揮中心表示，除了短期商務人士外，國人符合4項條件也適用，只要國人從低、中感染風險國家或地區返台，不是單純回家，而是基於商務必要性，並且3月內將再次出國，即可申請縮短居家檢疫。

指揮中心也提醒，若計劃在台灣停留3個月以上者，仍應依規定完成14天居家檢疫，不適用該作業規範。

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