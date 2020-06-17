陸生、小明何時來台　陸委會：確保防疫優先前提

▲台灣滯陸孩童父母自救會17日，到衛福部疾管署中央流行疫情指揮中心記者會外陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心公布商務人士入台鬆綁、優先開放低風險國家境外生入台等措施，惟陸生和「小明」仍被排除在外。對此，陸委會於今日晚間聲明重申，政府目前是以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境事宜，強調要確保防疫優先前提。

針對境外生返台入境之規劃，按照教育部、指揮中心說法，同意優先開放含港澳在內，11個低風險國家、地區境外生入境，但不包含陸生。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會表示，這係在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，進行處理。同時，政府會密切關注中國大陸北京及週邊疫情，也會持續觀察國際疫情狀況，針對開放的國家/地區名單進行滾動修正。

至於陸生反映因未能返台，面臨生活上的問題，陸委會表示，「我們也非常關心，本會已洽請教育部協調各校積極協助處理，同學如遇到困難亦可撥打海基會「青年關懷專線」(886-2-2175-7047)，將有專人提供諮詢服務與必要的協助。」

另由於「小明」們仍無法回台，台灣滯陸孩童父母自救會17日更率約30名自救會成員，到中央流行疫情指揮中心、行政院陳情，也擔憂因此影響小孩居留證辦理。

陸委會表示，關於陸籍子女之居留證辦理展延是否能有彈性作法，因涉實務執行機關移民署權責，本會會將民眾反映之意見及建議提供該署參考。

在陸籍子女返台問題上，陸委會說，本會已研議提出各種擬處解決方案，但是對於要如何解禁，涉及到國內防控措施及國外整體疫情的專業評估及解封恢復常態生活的管理等，相關方案跨部會正在討論中，北京近期也出現群聚感染疫情，因此指揮中心將進行整體考量評估，若有相關決定，將適時對外說明。

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