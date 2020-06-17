　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸生、小明何時來台　陸委會：確保防疫優先前提

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣滯陸孩童父母自救會17日，到衛福部疾管署中央流行疫情指揮中心記者會外陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者陳政錄／台北報導

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心公布商務人士入台鬆綁、優先開放低風險國家境外生入台等措施，惟陸生和「小明」仍被排除在外。對此，陸委會於今日晚間聲明重申，政府目前是以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境事宜，強調要確保防疫優先前提。

針對境外生返台入境之規劃，按照教育部、指揮中心說法，同意優先開放含港澳在內，11個低風險國家、地區境外生入境，但不包含陸生。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會表示，這係在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，進行處理。同時，政府會密切關注中國大陸北京及週邊疫情，也會持續觀察國際疫情狀況，針對開放的國家/地區名單進行滾動修正。

至於陸生反映因未能返台，面臨生活上的問題，陸委會表示，「我們也非常關心，本會已洽請教育部協調各校積極協助處理，同學如遇到困難亦可撥打海基會「青年關懷專線」(886-2-2175-7047)，將有專人提供諮詢服務與必要的協助。」

另由於「小明」們仍無法回台，台灣滯陸孩童父母自救會17日更率約30名自救會成員，到中央流行疫情指揮中心、行政院陳情，也擔憂因此影響小孩居留證辦理。

陸委會表示，關於陸籍子女之居留證辦理展延是否能有彈性作法，因涉實務執行機關移民署權責，本會會將民眾反映之意見及建議提供該署參考。

在陸籍子女返台問題上，陸委會說，本會已研議提出各種擬處解決方案，但是對於要如何解禁，涉及到國內防控措施及國外整體疫情的專業評估及解封恢復常態生活的管理等，相關方案跨部會正在討論中，北京近期也出現群聚感染疫情，因此指揮中心將進行整體考量評估，若有相關決定，將適時對外說明。

►他奶奶的美麗小秘訣

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
台灣哪件懸案最毛？鄉民全指「這件」...抖問：所以人到底在哪
勒斃前女友還想姦屍！　狠男被判免死…6字理由曝光
牛津大學認證！　《ETtoday》網路媒體使用率第一名
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸生、小明何時來台　陸委會：確保防疫優先前提

印軍邊境衝突釀20死！解放軍傷亡數字仍未公開...胡錫進：這是北京的善意

浙江油罐車大爆炸！車內2人確認遇難...駕駛妻子淚喊：家裡梁柱倒了

起床後突然聽不到！她以為是突發性耳聾...醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

大陸長征火箭「一箭三星」！　高分九號03星等衛星順利進軌道

6天共137人確診！　北京疾控中心：疫情在早期就被發現

6同學3天連環羞辱：傻X！16歲少女崩潰墜樓亡..媽泣血：早知道不叫她忍了

她出差喝酒醉倒！一個月後竟懷孕「孩子不是男友的」嚇傻...

北京16日新增31例確診「最小僅8歲」　已緊急篩檢35.6萬重點人員！

鮭魚北京洗白成功？　陸媒：上架指日可待

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

陸生、小明何時來台　陸委會：確保防疫優先前提

印軍邊境衝突釀20死！解放軍傷亡數字仍未公開...胡錫進：這是北京的善意

浙江油罐車大爆炸！車內2人確認遇難...駕駛妻子淚喊：家裡梁柱倒了

起床後突然聽不到！她以為是突發性耳聾...醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

大陸長征火箭「一箭三星」！　高分九號03星等衛星順利進軌道

6天共137人確診！　北京疾控中心：疫情在早期就被發現

6同學3天連環羞辱：傻X！16歲少女崩潰墜樓亡..媽泣血：早知道不叫她忍了

她出差喝酒醉倒！一個月後竟懷孕「孩子不是男友的」嚇傻...

北京16日新增31例確診「最小僅8歲」　已緊急篩檢35.6萬重點人員！

鮭魚北京洗白成功？　陸媒：上架指日可待

樂高「超級瑪利歐」躺下打呼超可愛！　在家打造立體電玩世界8月開賣

喀什米爾印巴互相開火！印度被射迫擊砲　巴基斯坦平民受傷

金與正霸氣下令轟掉「韓聯辦」　王定宇問：金正恩人呢？

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓被看破手腳...「出了個馬英九」

進小七驚見「超懷舊冰品」！網看完嗨翻：哪裡買得到？　地圖一鍵就查到

英相強生座車「發生車禍」影片曝光！　車隊剛離開下議院就出事

SBL／蘇士軒新秀即戰力？　邱大宗：國手資歷亮眼完整

法國巴黎人壽營收年成長逾95%　外幣投資型保單「首季保費收入」奪冠

資深彩妝師教你3步驟告別油光、毛孔　讓坑洞底妝變平滑奶油美肌

中職／拿出更想贏態度　藍寅倫：緊張要冷靜

大陸熱門新聞

年輕妹出差后莫名其妙怀孕了！竟是…

餐廳5位員工全中鏢！老闆：顧客快去篩檢

北京「所有社區」封閉式管理！

北京疫情升溫　進入二級應急響應

女嗑隔夜西瓜起床無法走路　險休克喪命

前妻有了新戀情！他深夜錘殺分屍

起床後突然聽不到　醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

北京今日疫情記者會！網驚見細節嚇歪

獨／北京班機爆滿？他發照片打臉兒科醫

北京患者現「關節痛」奇特症狀！

一打開門「樓梯消失了」　租客傻眼「只剩空洞」：房東沒通知！

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京直擊 家長接學生像逃難

解放軍死傷未知　胡錫進：北京的善意

更多熱門

相關新聞

學生「上呼吸道症狀群聚」！　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

學生「上呼吸道症狀群聚」！　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

國內在6月7日解封，生活防疫管制措施鬆綁，近期卻接連在高雄、台南發生有學生出現上呼吸道症狀群聚，一度還懷疑是否新冠肺炎，所幸最後確認僅為感冒，虛驚一場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日也感嘆，雖然感冒大家都會有，並非嚴重之事，但也可看出大家警戒心似乎稍微降低，提醒民眾還是要落實防疫新生活。

巴西疫情失控　單日新增3.4萬例確診

巴西疫情失控　單日新增3.4萬例確診

AI警示新冠肺炎疑似病例　華碩AICS攜手振興醫院合作開發醫療智能平台

AI警示新冠肺炎疑似病例　華碩AICS攜手振興醫院合作開發醫療智能平台

大陸應按「省籍」分批解禁？潘文忠：滾動式修正

大陸應按「省籍」分批解禁？潘文忠：滾動式修正

紐西蘭錯放2染疫者　國防軍介入監督

紐西蘭錯放2染疫者　國防軍介入監督

關鍵字：

新冠肺炎中國小明陸委會大陸指揮中心陸生

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

嚇爆！爬山見樹幹下壓「發紺腐爛腳趾」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面