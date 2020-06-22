　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 12模型機。（圖／翻攝自Twitter／Sonny Dickson）

▲iPhone 12系列模型機。（圖／翻攝自Twitter／Sonny Dickson）

記者王曉敏／綜合報導

此前我們已經看過了無數的iPhone 12渲染圖及CAD圖，稍早爆料人士Sonny Dickson則於推特釋出了模型機照片，這組照片進一步證實了此前部分傳聞，包括與iPhone 4相同的平坦邊框及尺寸等。

Sonny Dickson一直是iPhone「模型機照」準確的消息來源，他於2013年釋出了iPhone 5S及iPhone 5C樣機照而一舉成名，隨後也陸續發出許多準確的爆料。稍早，Dickson於推特發布了一組iPhone 12系列機款的模型機照片，圖中包含了3種螢幕尺寸，分別為5.4吋、6.1吋及6.7吋，與目前已知的消息相符。

▼iPhone 12系列3尺寸機身比例如下。（圖／翻攝自Twitter／Sonny Dickson）

▲▼iPhone 12模型機。（圖／翻攝自Twitter／Sonny Dickson）

而值得一提的是，這組模型機照片所顯示的鏡頭布局與爆料消息並不相同。綜合各爆料人士說法，蘋果今年推出的系列機款中，2種不同尺寸的iPhone 12將與前代iPhone 11相同，採雙鏡頭布局；iPhone 12 Pro系列則為3鏡頭，並配備與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀。

這組照片之所以全部顯示為3鏡頭，推測可能與資料來源關，目前於社群網站上流傳的CAD圖主要是供手機殼製造商設計手機保護殼，爆料人士Ben Geskin曾表示，CAD圖中所顯示的尺寸、外型及按鈕是正確的，而這「足以用於外殼製造。但它們（手機殼製造商）不需要後置鏡頭的布局，所以它們只是使用了舊版的鏡頭。」

iPhone的模型機照往年都會在發表會前幾個月流出，通常是根據中國大陸供應鏈的CAD圖製作而成，供手機殼廠提前開始設計及生產新一代iPhone的手機殼。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
台中媽拿刀砍女兒！9歲童「脖子、手、臉」多處割傷　緊急救治中
韓粉投出心中「高雄市長第一人選」　前3名出爐票數超集中
幽靈號碼一接就掛斷！　「篩號機」背後目的曝光
LIVE／國機國造「勇鷹」高教機首飛亮相！　蔡英文親到場視導
不知是誰的種　美艷人妻偷情產子「猛刺51刀殺嬰」！一驗DNA
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

台首支5G認證手機　Sony Xperia 1 II動手玩

加速工業智動化！OnRobot Screwdriver隨插即用設計助提升部署彈性

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

台首支5G認證手機　Sony Xperia 1 II動手玩

加速工業智動化！OnRobot Screwdriver隨插即用設計助提升部署彈性

最新藥妝店資訊懶人包！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色口罩

快訊／新店高一生「屈尺壩戲水」突失蹤！拉回岸邊已無心跳　命危搶救中

台中媽疑拿刀砍女兒！9歲童「脖子、手、臉」多處撕裂傷　醫院緊急救治中

做建築的改種紅龍果　林光榮「佛系管理」宅配熱銷

TOYOTA「暴力神鴨」GR Yaris產線曝光　原廠暗示還有其他GR車款

肝癌射頻燒灼術主動防護　不願意或不適合接受手術治療病人新福音

釣魚台改名爭議　藍智庫民調：5成民眾認為蔡維護主權「嘴巴說說而已」

收包裹「噴出100隻蟑螂」　他當場嚇傻：哪來的！竟是愛妻惹禍

金裕貞、池昌旭「情侶裝」好登對！國民妹妹下衣失蹤耍性感

做醫美無感報警！檢警撞破醫美診所水貨秘辛

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

3C家電熱門新聞

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

iPhone 12系列9月如期推出！

iPhone 12傳不只4款！　第5款新機入手價可望再探低、CP值更勝SE

Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

iOS更新也能傳LINE「無聲訊息」　不想吵人趕緊開啟

LiDAR傳僅iPhone 12 Pro Max有　爆料人士意見分歧

Galaxy Note 20系列被爆搭高通S865+處理器　外觀傳與Note 10+相似

Sony Xperia 1 II動手玩

LINE貼圖下殺2折　歡慶9周年生日快樂

蘋果遭爆內部意見曾分歧！庫克拍板定案　AR設備最快2023年亮相

最貼近iPhone 12「海軍藍」實機的渲染圖曝光！　分析師：9月可望如期推出

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

更多熱門

相關新聞

蘋果遭爆內部意見曾分歧！庫克拍板定案　AR設備最快2023年亮相

蘋果遭爆內部意見曾分歧！庫克拍板定案　AR設備最快2023年亮相

有傳聞蘋果在過去5年間致力開發AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）的可穿戴設備，可能會在下周的開發者大會（WWDC）曝光，不過外媒《彭博》記者報導，蘋果內部在這類設備開發的過程中，曾對兩款AR眼鏡代號為N301及N421產生意見分歧，最後由庫克決定設計走向。

Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

iPhone 12傳不只4款！　第5款新機入手價可望再探低、CP值更勝SE

iPhone 12傳不只4款！　第5款新機入手價可望再探低、CP值更勝SE

蘋果首入618！天貓賣「iPhone」5小時狂飆20億

蘋果首入618！天貓賣「iPhone」5小時狂飆20億

關鍵字：

蘋果iPhone 12

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

謝政鵬被謝淑薇當竊盜被告　

香港夫妻露營車內亡　業者剛復業崩潰：考慮關門

米砂挑戰脫衣黃牌尺度無上限

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

如果劉詩詩哭了怎麼哄？吳奇隆秒回「滿分答案」

三峽庫區水位漲破防洪限制2m　持續長高中

看完日環食塞爆！網見車龍嗨翻：發大財

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面