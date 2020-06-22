iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

▲iPhone 12系列模型機。（圖／翻攝自Twitter／Sonny Dickson）

記者王曉敏／綜合報導

此前我們已經看過了無數的iPhone 12渲染圖及CAD圖，稍早爆料人士Sonny Dickson則於推特釋出了模型機照片，這組照片進一步證實了此前部分傳聞，包括與iPhone 4相同的平坦邊框及尺寸等。

Sonny Dickson一直是iPhone「模型機照」準確的消息來源，他於2013年釋出了iPhone 5S及iPhone 5C樣機照而一舉成名，隨後也陸續發出許多準確的爆料。稍早，Dickson於推特發布了一組iPhone 12系列機款的模型機照片，圖中包含了3種螢幕尺寸，分別為5.4吋、6.1吋及6.7吋，與目前已知的消息相符。

▼iPhone 12系列3尺寸機身比例如下。（圖／翻攝自Twitter／Sonny Dickson）

而值得一提的是，這組模型機照片所顯示的鏡頭布局與爆料消息並不相同。綜合各爆料人士說法，蘋果今年推出的系列機款中，2種不同尺寸的iPhone 12將與前代iPhone 11相同，採雙鏡頭布局；iPhone 12 Pro系列則為3鏡頭，並配備與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀。

這組照片之所以全部顯示為3鏡頭，推測可能與資料來源關，目前於社群網站上流傳的CAD圖主要是供手機殼製造商設計手機保護殼，爆料人士Ben Geskin曾表示，CAD圖中所顯示的尺寸、外型及按鈕是正確的，而這「足以用於外殼製造。但它們（手機殼製造商）不需要後置鏡頭的布局，所以它們只是使用了舊版的鏡頭。」

iPhone的模型機照往年都會在發表會前幾個月流出，通常是根據中國大陸供應鏈的CAD圖製作而成，供手機殼廠提前開始設計及生產新一代iPhone的手機殼。

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

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