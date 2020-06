iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

▲iPhone 12系列模型機。(圖/翻攝自Twitter/Sonny Dickson)

記者王曉敏/綜合報導

此前我們已經看過了無數的iPhone 12渲染圖及CAD圖,稍早爆料人士Sonny Dickson則於推特釋出了模型機照片,這組照片進一步證實了此前部分傳聞,包括與iPhone 4相同的平坦邊框及尺寸等。

Sonny Dickson一直是iPhone「模型機照」準確的消息來源,他於2013年釋出了iPhone 5S及iPhone 5C樣機照而一舉成名,隨後也陸續發出許多準確的爆料。稍早,Dickson於推特發布了一組iPhone 12系列機款的模型機照片,圖中包含了3種螢幕尺寸,分別為5.4吋、6.1吋及6.7吋,與目前已知的消息相符。

▼iPhone 12系列3尺寸機身比例如下。(圖/翻攝自Twitter/Sonny Dickson)

而值得一提的是,這組模型機照片所顯示的鏡頭布局與爆料消息並不相同。綜合各爆料人士說法,蘋果今年推出的系列機款中,2種不同尺寸的iPhone 12將與前代iPhone 11相同,採雙鏡頭布局;iPhone 12 Pro系列則為3鏡頭,並配備與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀。

這組照片之所以全部顯示為3鏡頭,推測可能與資料來源關,目前於社群網站上流傳的CAD圖主要是供手機殼製造商設計手機保護殼,爆料人士Ben Geskin曾表示,CAD圖中所顯示的尺寸、外型及按鈕是正確的,而這「足以用於外殼製造。但它們(手機殼製造商)不需要後置鏡頭的布局,所以它們只是使用了舊版的鏡頭。」

iPhone的模型機照往年都會在發表會前幾個月流出,通常是根據中國大陸供應鏈的CAD圖製作而成,供手機殼廠提前開始設計及生產新一代iPhone的手機殼。

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF