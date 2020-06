專注軟體！　多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

▲WWDC 2020將於台灣時間明日凌晨展開。(圖/截自蘋果官網)

記者王曉敏/綜合報導

蘋果開發者大會(WWDC)將於台灣時間23日凌晨1點展開,預期將會有許多軟體更新的發表,而硬體方面則可能宣布首款ARM架構的筆電處理器。不過稍早有多方消息指出,蘋果已取消在WWDC上公開任何新的硬體計畫。

WWDC主要是針對App開發者舉辦,以往的主軸都聚焦於作業系統更新等軟體功能,很少有重量級硬體新作於活動上亮相。不過日前陸續有外媒推測,今年蘋果可能會在WWDC中公開ARM架構Mac處理器的計畫,也有消息稱可能會發表新一代全新設計的iMac、全罩式耳機AirPods Studio、更便宜的HomePod及藍牙追蹤器AirTag等硬體產品。

而隨著活動即將展開,爆料人士Jon Prosser稍早於推特透露蘋果已取消在WWDC上公開任何新的硬體產品。但有別與以往較為肯定的語氣,Jon Prosser於推文中寫道:「這可能是錯誤的。希望是錯的!」

