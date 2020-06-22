專注軟體！　多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

▲WWDC 2020將於台灣時間明日凌晨展開。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間23日凌晨1點展開，預期將會有許多軟體更新的發表，而硬體方面則可能宣布首款ARM架構的筆電處理器。不過稍早有多方消息指出，蘋果已取消在WWDC上公開任何新的硬體計畫。

WWDC主要是針對App開發者舉辦，以往的主軸都聚焦於作業系統更新等軟體功能，很少有重量級硬體新作於活動上亮相。不過日前陸續有外媒推測，今年蘋果可能會在WWDC中公開ARM架構Mac處理器的計畫，也有消息稱可能會發表新一代全新設計的iMac、全罩式耳機AirPods Studio、更便宜的HomePod及藍牙追蹤器AirTag等硬體產品。

而隨著活動即將展開，爆料人士Jon Prosser稍早於推特透露蘋果已取消在WWDC上公開任何新的硬體產品。但有別與以往較為肯定的語氣，Jon Prosser於推文中寫道：「這可能是錯誤的。希望是錯的！」

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow



Might be wrong about this one. Would love to be wrong!



I’ll be surprised with all of you, either way! — Jon Prosser (@jon_prosser) June 21, 2020

無獨有偶，另一名爆料者Max Weinbach也推文稱有2個消息來源告訴他今年WWDC不會有硬體發表。他表示，他的這2個消息來源都不在WWDC相關團隊中，皆是透過蘋果的小道消息得知，但Max Weinbach也強調會對此消息抱持懷疑的態度。

I had two sources tell me no hardware for WWDC tomorrow. They aren’t on WWDC related teams but heard it through the Apple grapevine. I’d take this with a grain of salt, but thought it was worth mentioning. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

同樣稱WWDC上不會有硬體產品發表的，還有《彭博社》記者Mark Gurman，他預估ARM架構Mac處理器會在今年稍晚才推出，包括傳聞中的全新設計iMac、AirTag等，都不會在此次的WWDC亮相。

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