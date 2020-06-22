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專注軟體！　多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

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▲▼WWDC 2020。（圖／截自蘋果官網）

▲WWDC 2020將於台灣時間明日凌晨展開。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間23日凌晨1點展開，預期將會有許多軟體更新的發表，而硬體方面則可能宣布首款ARM架構的筆電處理器。不過稍早有多方消息指出，蘋果已取消在WWDC上公開任何新的硬體計畫。

WWDC主要是針對App開發者舉辦，以往的主軸都聚焦於作業系統更新等軟體功能，很少有重量級硬體新作於活動上亮相。不過日前陸續有外媒推測，今年蘋果可能會在WWDC中公開ARM架構Mac處理器的計畫，也有消息稱可能會發表新一代全新設計的iMac、全罩式耳機AirPods Studio、更便宜的HomePod及藍牙追蹤器AirTag等硬體產品。

而隨著活動即將展開，爆料人士Jon Prosser稍早於推特透露蘋果已取消在WWDC上公開任何新的硬體產品。但有別與以往較為肯定的語氣，Jon Prosser於推文中寫道：「這可能是錯誤的。希望是錯的！」

無獨有偶，另一名爆料者Max Weinbach也推文稱有2個消息來源告訴他今年WWDC不會有硬體發表。他表示，他的這2個消息來源都不在WWDC相關團隊中，皆是透過蘋果的小道消息得知，但Max Weinbach也強調會對此消息抱持懷疑的態度。

同樣稱WWDC上不會有硬體產品發表的，還有《彭博社》記者Mark Gurman，他預估ARM架構Mac處理器會在今年稍晚才推出，包括傳聞中的全新設計iMac、AirTag等，都不會在此次的WWDC亮相。

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