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蘋果遭爆內部意見一度分歧！庫克拍板定案　兩款AR設備最快在2023年亮相

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▲蘋果APPLE。（圖／取自SLASHGEAR）

▲蘋果可望在2023推出兩款AR設備。（圖／取自SLASHGEAR）

記者謝仁傑／綜合報導

有傳聞蘋果在過去5年間致力開發AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）的可穿戴設備，可能會在下周的開發者大會（WWDC）曝光，不過外媒《彭博》記者報導，蘋果內部在這類設備開發的過程中，曾對兩款AR眼鏡代號為N301及N421產生意見分歧，最後由庫克決定設計走向。

蘋果的AR產品開發副總裁 Mike Rockwell 領導AR和VR團隊開發兩個的主要產品，一副代號為N421，屬於較輕巧的AR眼鏡，而另一副代號為N301，據說是結合AR和VR優點的頭戴式裝置。然而，這第二副設備的設計引起了蘋果開發團隊的內部分裂。

▲蘋果AR設備渲染圖。（圖／取自9TO5Mac）

▲蘋果AR設備產品渲染圖。（圖／取自9TO5Mac）

N301最初被設計為超強大的系統，其圖形和處理速度可以說是所有可穿戴產品前所未見的，由於處理能力高，使用過程中會產生熱度，以致於無法設計成可穿戴裝置。Rockwell 團隊計劃與另一個外部裝置連結，該裝置原型類似一台小型的Mac，用戶透過訊號連接。

然而，蘋果的前設計主管 Jony Ive 不喜歡N301要藉由一個外部裝置才能運行的想法，且偏愛N421眼鏡的概念，更注重使用者在虛擬實境的體驗。經過長達數個月的僵持之後，執行官庫克（Tim Cook）最後決定支持 Jony Ive 的設計發展方向。

Mike Rockwell 在去年的內部會議上曾表示，首款頭戴式設備可望在2021年發表，並在2022年上市，至於AR眼鏡則最快要等到2023年才會亮相。然而即便傳聞如此，在蘋果官方一一揭曉以前，這些設計資訊都還有待觀察。

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