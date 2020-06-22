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最強Apple分析師爆料！　首批採自家ARM處理器的Mac最早將在Q4發佈

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▲▼Mac電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Mac電腦。（圖／取自Pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

天風國際分析師郭明錤表示，蘋果計劃在年底推出採用自家ARM設計的5奈米晶片，將在台灣時間23日凌晨1點的WWDC上發布。他表示，首批採用此晶片的電腦，將會是蘋果計畫在第四季或明年初發佈的13.3吋MacBook Pro和iMac。

預計在下半年推出ARM處理器的13.3吋MacBook Pro，將與最新採用Intel處理器的13.3吋MacBook Pro外型相似，在發佈ARM MacBook Pro之後，蘋果將會停止生產採用Intel處理器的MacBook Pro。‌

另外，採ARM‌處理器的‌iMac‌將配備全新的外觀設計和24吋顯示器，預估蘋果在推出‌ARM‌ ‌iMac‌之前，會在今年第三季對現有的‌iMac‌進行更新。

郭明錤表示，從2021年開始，所有新型號的Mac都將配備Apple自家的處理器，Apple要將全系列產品轉成ARM處理器將需要12到18個月。他進一步表示，ARM MacBook將會在2021年下半年投入量產，搭載mini-LED顯示器。

郭相當看好MacBook未來的出貨量與市占率，除蘋果設計的ARM處理器之外，他認為mini-LED顯示器和剪刀式鍵盤更為MacBook創造競爭優勢，會大幅提升用戶的使用體驗。

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