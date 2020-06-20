Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

記者謝仁傑／綜合報導

Apple Watch自從2016年的Series 2以來，就推出排水系統功能，透過喇叭來回快速震動的物理方式將水排出。國外媒體Slo Mo Guys在YouTube頻道上傳一段影片，藉由使用微距鏡頭拍攝的超近景和慢動作呈現，以每秒1,000幀到2,000幀的速度，讓人們看到Apple Watch排水的壯觀。

透過影片中可以看到，這個物理運動在向外震動時會排出錶內大量的水，但在向內震動時也會收回一些，最終還是有少許水份積聚在錶內。藉由振動停止一段時間，使水積聚在喇叭的網格上，手錶會再次開始循環，重複整個過程9次。

影片中也嘗試在水中啟動Apple Watch的排水功能，測試它是否會將空氣排入水中，從中可以看到喇叭外部不斷產生泡泡，在水中也可以創造相當有美感的畫面。此功能還有「鎖水」的效果，可以防止Apple Watch在水中意外被啟動。

據先前報導，Apple Watch Series 6（S6）預計可望於秋季發表會亮相，爆料者透露，新錶款將與上一代採用相同的供應商及顯示技術，預計會搭載睡眠偵測、血氧偵測、更長的電池續航力、全新S6晶片，以及心理健康異常檢測等功能。

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