「罷王行動」20日正式展開　連署站首日湧入400多人

▲罷王行動展開，連署站日湧400民眾。（圖／邱仁德提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罷免桃園市議員王浩宇民間連署站，21日單日湧入400多名民眾現場簽連署書。提供連署站的信義里里長邱仁德說，前來連署的民眾不乏許多7年級的年輕人，也有熱心民眾提供物資支持，之前罷王空戰已經打了一段時日，現今進入連署階段，歡迎有相同理念的中壢區市民前來響應。

▲邱仁德提供原里長辦公室做為罷王連署站。（圖／邱仁德提供）

罷免王浩宇粉專表示，首間連署站原本位於內壢國中附近，未料19日剛宣布成立，提供者隨即受到壓力被迫關站，幸好有支持罷王的信義里里長邱仁德提供連署站，20日總算正式成立，開始對外接受民眾連署。

▲熱心民眾提供飲料等物資支持。（圖／翻攝自邱仁德臉書）

邱仁德說，這次罷王連署單純就自己的理念為出發，為了行政中立，連署站成立前也先將里長辦公室移走。21日一整天下來，至少有400多名民眾到場簽連署書，或者拿回空白表格，要回去讓親友一起連署，還有熱心支持者送來飲料等物資給站內志工。

▲邱仁德認為「王浩宇言行舉止都是目中無人的傲慢！」（圖／翻攝自邱仁德臉書）

王浩宇曾在臉書表示，「參加連署的人數一次比一次少…」。邱仁德認為，「王浩宇言行舉止都是目中無人的傲慢」，但也坦言罷王不是一條容易的路，大家會持續努力向前走。

罷王總部表示，罷王行動是純公民自發運動，不希望有任何政黨色彩，所以服務站會以官方認證的市民志工站點為主，唯有這樣，才不會被王浩宇轉移焦點，罷王才能成功。

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